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Çarkıfelek meyvesi nedir? İsminin hakkını veren meyve hakkında bilmeniz gerekenler

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
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23 Eylül akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'de Somer Şef, pavlova tatlısı için çarkıfelek meyvesi kullandı. Tropikal bir meyve olan çarkıfelek ise izleyiciler tarafından merak edildi. Biz de ilgilenenler için çarkıfelek meyvesi nedir, nerede yetişir ve faydaları nelerdir sorularına cevap vermek istedik. İşte detaylar.

Çarkıfelek meyvesi nedir? İsminin hakkını veren meyve hakkında bilmeniz gerekenler

Dünyada passion fruit ismiyle bilinen bu tropikal meyve, Türkiye'de tutku meyvesi ya da çarkıfelek meyvesi ismiyle anılıyor. 400 farklı çeşidi bulunan çarkıfelek meyvesinin yetişme alanı ise Amerika kıtasıdır.

Egzotik meyveler sınıfında yer alan çarkıfelek meyvesi, mor renkli bir kabuğa, jöle formlu meyve özüne sahiptir. Çekirdekli bir meyvedir ve fresh bir tadı bulunur. Lezzetinin yanı sıra çarkıfelek meyvesi gerçek bir şifa deposudur.

ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI NEDİR?

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En büyük şifası uykusuzluk, depresyon ve stres gibi sorunlarla mücadele vermesidir. İyileştirici özelliği bulunan çarkıfelek meyvesinin içinde; harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı diğer maddeleri bulunur. Sağlığa olan yararları şöyledir;

Uykusuzluğa birebirdir
Antioksidan görevi görür
Göz sağlığını korur
Bağışıklığı güçlendirir
Stres ve depresyonla savaşır
Kilo vermeye yardımcıdır
Kolesterolü düşürmeyi sağlar.

ÇARKIFELEK MEYVESİ NASIL YENİR?

Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilmelidir. Ortadan kesip çarkıfelek meyvesinin içini kaşık yardımıyla çıkarıp ister o şekilde isterseniz de dondurma veya yoğurda karıştırıp tüketebilirsiniz.


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