Çarkıfelek meyvesi nedir? İsminin hakkını veren meyve hakkında bilmeniz gerekenler

Dünyada passion fruit ismiyle bilinen bu tropikal meyve, Türkiye'de tutku meyvesi ya da çarkıfelek meyvesi ismiyle anılıyor. 400 farklı çeşidi bulunan çarkıfelek meyvesinin yetişme alanı ise Amerika kıtasıdır.

Egzotik meyveler sınıfında yer alan çarkıfelek meyvesi, mor renkli bir kabuğa, jöle formlu meyve özüne sahiptir. Çekirdekli bir meyvedir ve fresh bir tadı bulunur. Lezzetinin yanı sıra çarkıfelek meyvesi gerçek bir şifa deposudur.

ÇARKIFELEK MEYVESİ FAYDALARI NEDİR?

En büyük şifası uykusuzluk, depresyon ve stres gibi sorunlarla mücadele vermesidir. İyileştirici özelliği bulunan çarkıfelek meyvesinin içinde; harmin, harmol, harman ve passiflora adı verilen alkaloitleri; flavon, glisosit ve sterol adlı diğer maddeleri bulunur. Sağlığa olan yararları şöyledir;

Uykusuzluğa birebirdir

Antioksidan görevi görür

Göz sağlığını korur

Bağışıklığı güçlendirir

Stres ve depresyonla savaşır

Kilo vermeye yardımcıdır

Kolesterolü düşürmeyi sağlar.

ÇARKIFELEK MEYVESİ NASIL YENİR?

Kabuğu mor ve buruşuk olanları tercih edilmelidir. Ortadan kesip çarkıfelek meyvesinin içini kaşık yardımıyla çıkarıp ister o şekilde isterseniz de dondurma veya yoğurda karıştırıp tüketebilirsiniz.



