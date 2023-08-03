SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Carlo Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler! 'En kötü ihtimalle 1 ay sürer!', 'O, 18 yaşındaki bir uzaylı!'

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler! 'En kötü ihtimalle 1 ay sürer!', 'O, 18 yaşındaki bir uzaylı!'

03.08.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan ve bu imzayla hem Türk hem de dünya basınında ses getiren Arda Güler, takımının hazırlık kampında sakatlanmıştı. Tedavisi için Madrid'e geri dönen genç yıldız için teknik direktör Carlo Ancelotti'den açıklama geldi. İşte detaylar...

La Liga devi Real Madrid hazırlık turnuvası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Milan'ı 3-2, Manchester United'ı ise 2-0'la geçen Madrid ekibi, son iki maçta ise Barcelona'ya 3-0 ve Juventus'a 3-1 mağlup olmuştu.

Milli futbolcu Arda Güler ise turnuvanın ortasında gerçekleştirilen antrenman esnasında sakatlanmıştı. Genç yıldızın menisküs problemi olduğu öğrenilmişti.

"DÖNMESİ EN KÖTÜ İHTİMALLE 1 AY SÜRER"

2935e8e09eeb4e9bbeaec1214ea53002

Juventus ile oynanan maçın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in talihsiz sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz. Dönmesi en kötü ihtimalle bir ay sürer." ifadelerini kullandı.

"ARDA GÜLER, 18 YAŞINDAKİ BİR UZAYLI"

ac483074030744db86311438f3ef34b2

İtalyan teknik adam, Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler'in yeteneğini beğendiğini dile getirerek "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı." benzetmesinde bulundu.

Milli yıldız sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz hafta kamptan ayrılıp Madrid'e dönmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TFF resmen açıkladı! Hakem atamaları...TFF resmen açıkladı! Hakem atamaları...
Fenerbahçe, transferi bedavaya bitirdi!Fenerbahçe, transferi bedavaya bitirdi!
Fenerbahçe adeta para basıyor! Rekor...Fenerbahçe adeta para basıyor! Rekor...
Anahtar Kelimeler:
Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid La Liga fenerbahçe transfer dönemi yaşında 10 maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'
Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kask kamerası çekti! Ormanda çinsel ilişkiye giren çifte çarpacaktı

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.