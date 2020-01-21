Carlo Ancelotti Türk asıllı futbolcunun peşinde

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Everton'da Teknik Direktör Carlo Ancelotti, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Mavilerin ilk hedefi Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can...
Premier Lig ekibinde bu bağlamda öne çıkan isim ise Juventus'ta forma giyen Emre Can. 2018-2019 sezonunda Juve formasıyla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da bu transfere sıcak bakıyor.
Andre Gomes'in sakatlığı sonrası ilk alternatif olarak 26 yaşındaki futbolcuyu belirleyen Everton, bu transfer için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Inter, Manchester United ve Tottenham gibi takımların da hedefindeki Emre'den iyi bir bonservis bedeli almak isteyen İtalyan temsilcisi de gelecek tekliflere açık.
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