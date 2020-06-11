SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Carlos Eduardo için Fenerbahçe iddiası

Carlos Eduardo için Fenerbahçe iddiası

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.06.2020 09:02 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin Carlos Eduardo ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Gelecek sezonun kadro yapılanmasını oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Carlos Eduardo. Max Kruse'den bu sezon istediği verimi alamayan ve Alman oyuncuyu elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe için Arap basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Haberde; Fenerbahçe'nin Al Hilal'le sözleşmesi sona eren Carlos Eduardo ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

YENİ SEZONDA FENERBAHÇE'DE

"Türkler'in Eduardo bombası" olarak verilen haberlerde Sambacı'nın yeni sezonda Fener forması giyeceği vurgulandı. 2015 yılında Al-Hilal'e gelen Eduardo, 10 numarada oynamasına rağmen 144 maçta 74 gol, 18 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

(AKŞAM)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
F.bahçe yıldız isimle yollarını ayırdıF.bahçe yıldız isimle yollarını ayırdı
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Acun'dan Yasin için şok karar! "Yaptıklarına karşılık vereceğiz" dedi ve...

Gündem yaratan açıklama... "Seksten daha iyi"

Gündem yaratan açıklama... "Seksten daha iyi"

Yarmolenko açıklaması: Fenerbahçe alınmasın ama...

Yarmolenko açıklaması: Fenerbahçe alınmasın ama...

Galatasaray derken... Ezeli rakibe gidiyor!

Galatasaray derken... Ezeli rakibe gidiyor!

F.bahçe yıldız isimle yollarını ayırdı

F.bahçe yıldız isimle yollarını ayırdı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 1 yorum
siz hala şikecileri bişey mi zanediyor sunuz ??? iyi futbolcınun ne işi var tarihi şikelerle dolu bir kulüpte
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Carlos Eduardo için Fenerbahçe iddiası

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları

F.Bahçe'de Kayserispor hazırlıkları

Andriy Yarmolenko'nun menajeri Sergei Serebrennikov'dan olay sözler

Yarmolenko açıklaması: Fenerbahçe alınmasın ama...

Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı

F.bahçe yıldız isimle yollarını ayırdı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi

Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi!

Mehmet Demirkol'dan Emre Belözoğlu iddiası

Demirkol'dan Emre Belözoğlu iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.