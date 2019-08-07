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Carnival Row'un yeni fragmanı yayınlandı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 07.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Carnival Row dizisinden yeni fragman geldi. Orlando Bloom ve Cara Delevingne'in başrolü üstlendiği yapım mitolojik bir evrende geçiyor.

Carnival Row'un yeni fragmanı yayınlandı

Hollywood'un gözde aktörlerinden olan yakışıklı oyuncu Orlando Bloom ve Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu'nun güzel yıldızı Cara Delevingne'in başrollerini paylaştığı fantastik türü dizi, mitolojik varlıklarla dolu bir evrende geçiyor.

Fragmanda peri mültecilerinin yaşadığı zorlu koşulları görebiliyoruz. İnsanların hükmündeki Burg şehrine komşu olan bölgeye sığınan fantastik mültecilerin sorunları yalnızca bakımsız yaşam alanlarıyla da sınırlı kalmıyor. Rycroft Philostrate isimli dedektif, peri kadınlardan birinin vahşice öldürülmesi ile birlikte cinayeti araştırmaya gönderiliyor. Araştırması sırasında da peri halkının sakinlerinden biri olan genç Vignette Stonemoss ile duygusal bir yakınlaşma yaşıyor. İkili cinayetin ardındaki caniyi bulmak için birlikte çalışmaya başlıyorlar.

René Echevarria ve Travis Beacham ikilisinin yarattığı dizinin oyuncu kadrosunda Waj Ali, Leanne Best, Maeve Dermody, Arty Froushan, Jamie Harris, Jared Harris, Tamzin Merchant, Scott Reid, Anna Rust, Indira Varma ve Tracey Wilkinson gibi isimler de yer alıyor.

30 Ağustos’ta prömiyer yapmaya hazırlanan “Carnival Row” Amazon Prime Video'da izleyici karşısına çıkacak. Dizi 8 bölümden oluşacak.


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Carnival Row fragman dizi

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