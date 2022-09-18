Çarpık ayak rahatsızlığından kurtuldu, 37 yıl sonra düzgün yürümeye başladı

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da doğuştan çarpık ayak rahatsızlığı nedeniyle yürürken sürekli ayağı burkulan ve yere düşen Bahadır Yılmaz'ın düzgün yürüme hayali, bilgisayar destekli kemik şekillendirme yöntemiyle yıllar sonra gerçek oldu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinde otopark görevlisi 3 çocuk babası 37 yaşındaki Bahadır Yılmaz, doğuştan sağ ayağındaki çarpıklığı düzeltmek için çeşitli hastanelerde gördüğü tedavilerden olumlu sonuç alamadı.

Kalıcı kusurlar ve ileri derece hasar oluşan ayağı için gittiği merkezlerde ayağının kesilme riski bulunduğu söylenen Yılmaz, yürürken aksama ve düşme gibi şikayetlerinin de çoğalması üzerine arayışını sürdürdü.

Yılmaz, bir yakınının Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde deformite cerrahi alanında Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Engin'in önemli çalışmaları olduğunu söylemesi üzerine harekete geçti.

Başvurusu üzerine Yılmaz'a yapılan tetkiklerde ayağında ciddi deformite ve ileri derece eğrilik tespit edildi.

Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Engin ve ekibince ameliyata alındı.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonla kemiklerine kesi yapılan Yılmaz'ın ayağı, daha sonra bilgisayar destekli ilizarov yöntemi (kemik şekillendirme) kullanılarak düzeltildi.

Ameliyat sonrası ayağındaki eğrilikler düzeltilen Yılmaz, 37 yıl sonra yere düz basıp aksamadan ve düşmeden adım atmaya başladı.

Doktor Öğretim Üyesi Engin, AA muhabirine, yürümede en önemli şeyin yere düz şekilde basabilen bir ayak olduğunu belirtti.

Hastası Yılmaz'ın ayak tabanıyla yere düz basamadığı için düzgün yürüyemediğini, dizine ve kalçasına aşırı yük bindiğini ifade eden Engin, ayağında oluşan nasırların ise ileride iyileşmeyen yaralara dönüşme riski taşıdığı için operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Engin, ameliyatta eğri ve deforme olan ayak kemiklerinden bazı parçaları çıkartıp tekrar düzenleme yaptıklarını anlattı.

- "Vidaları sıkıp gevşeterek ayakta düzeltme sağladık"

Günümüz teknolojisini de kullanarak hastaya bilgisayar destekli müdahalede bulunduklarını dile getiren Engin, "Bilgisayar destekli 'ilizarov' yöntemini kullanıp eğriliklerde düzletme gerçekleştirdik. Sonra reçete elde edip bu sistemle, vidaları sıkıp gevşeterek ayakta düzeltme sağladık. Sistemin verdiği reçeteye göre neyi ne kadar çevireceğimiz belli." dedi.

Başarılı geçen operasyonla hastanın ayak kemiğinin düzeldiğini ve aylık rutin kontroller yapılacağını ifade eden Engin, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür hastamız şu an yere düz şekilde basıp yürüyor, iyileşme süreci devam ediyor. Sadece kemikler kaynayana kadar ilizarov sistemini hastamızın bacağında tutmaya devam edeceğiz, iyileştikten sonra çıkaracağız. Hastamız şu an ayağını yere basıp yürüyor, artık ayağının kesilmesi ve protez kullanımı söz konusu değil."

- "Ayağımı kesilmekten kurtardı, çok mutluyum"

37 yıl sonra yaşadığı mutluluğu paylaşan Yılmaz da doğuştan ayağında şekil bozukluğu ve kasları kemiğe bağlayan liflerde kısalık olduğunu söyledi.

Bu zamana kadar 3 defa şekil bozukluğunun düzeltilmesi için ameliyat geçirdiğini anlatan Yılmaz, "Gün geçtikçe şikayetlerim çoğaldı, artık günlük hayatımı idame ettirememeye başladım. Yürürken ayak burkulması ve yere düşmem çoğaldı." dedi.

Yıllardır yaşadığı olumsuzluğun kendisini çok rahatsız ettiğini ifade eden Yılmaz, bu zamana kadar başvurduğu hekimlerin "Önceden geçirdiğin ameliyatlar sonucu ayağın büyük ihtimalle kesilir." dediğini söyledi.

Doktor Öğretim Üyesi Çağatay Engin'in başarılı ameliyatıyla rahatsızlığının giderildiğini belirten Yılmaz, artık çocuklarıyla rahatça vakit geçirip, iş konusunda da sıkıntı yaşamadan hayatını sürdürebileceğini söyledi.

Hem ayağının hem de psikolojisinin düzelmesinden duyduğu mutluluğu paylaşan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Doktorumdan Allah razı olsun, mükemmel operasyonla ayağımı kesilmekten kurtardı, çok mutluyum. Şu an çok rahat yürüyor, yere basıyor ve aksamadan, topallamadan hayatımı sürdürüyorum. Belki de ayağımdaki çember çıkarıldıktan sonra koşup uçarım."

