YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çarpışan otomobiller markete girdi: 2 yaralı

Çarpışan otomobiller markete girdi: 2 yaralı

19.09.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobil, elektrik panosunu devirdikten sonra markete girerek durabildi. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Çarpışan otomobiller markete girdi: 2 yaralı

Kaza gece yarısı Zile Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile Caddesi’nden Emniyet Müdürlüğü istikametine gitmekte olan Eren Öksüz yönetimindeki 19 LP 568 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Melih Can Demir yönetimindeki 19 LC 657 plakalı bir başka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar önce elektrik panosuna ardından da bir markete çarparak durabildiler. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ekiplerin kazayla ilgili olarak başlattıkları soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildiİzmir’de 65,8 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der: "Çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor"Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der: "Çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor"
117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 19 Eylül Salı

İmsak
04:52
Sabah
06:17
Öğle
12:39
İkindi
16:07
Akşam
18:51
Yatsı
20:11

Çorum Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Salı

Yüksel eczanesi
Bayat
Şahin eczanesi
Merkez
Ceyhun eczanesi
Merkez
Fikri kartal eczanesi
Iskilip
Şifa eczanesi
Kargi
İnal eczanesi
Ortakoy
Güneş eczanesi
Osmancik
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Pazardan aldığı balığı yedi! 4 uzvunu kaybetti

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.