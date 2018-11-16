MAGAZİN

Çarpışma çekimlerinde gergin anlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin Bebek'teki çekimlerinde trafik nedeniyle gergin anlar yaşandı. Set arasında görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ gazetecilerin soruları üzerine Müslüm filmiyle ilgili güzel yorumlar aldığını söyledi.

Çarpışma çekimlerinde gergin anlar

Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun başrolünü paylaştığı Çarpışma dizisi setinin Bebek’teki çekimlerinde gergin anlar yaşandı.

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Tatlıtuğ’un, rol gereği hızlı bir şekilde otomobil kullandığı sahnede, trafik iki yönlü kesildi.

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Sürücüler, trafik kitlenince korna çalarak tepki gösterdi.

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Gün boyu süren çekimler nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu. Ayrıca set ekibinin cadde üzerine karavan ve araçlarını park etmesi, vatandaşları isyan ettirdi.

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Set arasında dizinin yönetmeni Uluç Bayraktar'la yemek yiyen Kıvanç Tatlıtuğ, set kıyafetleriyle objektiflere yansıdı.

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Yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan yakışıklı oyuncu, "Yoğun bir iş temposunda çalışıyoruz. Güzel bir ekibimiz var. Umarım izleyenler beğenir" dedi.

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Son dönemde vizyona giren filmleri takip etme fırsatı bulamadığını belirten Tatlıtuğ, Timuçin Esen'in Müslüm Gürses'in hayatını canlandırdığı Müslüm filmiyle ilgili güzel yorumlar aldığını söyledi. (NTV)

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Anahtar Kelimeler:
çarpışma dizisi Kıvanç Tatlıtuğ bebek

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