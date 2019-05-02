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Çarpışma dizisinde flaş ayrılık! Şebnem Sönmez veda mı etti?

DİZİ HABERLERİ  | 02.05.2019 20:24 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Çarpışma'nın yeni bölümünde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Çarpışma dizisinde flaş ayrılık! Şebnem Sönmez veda mı etti?

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği 'Çarpışma' dizisi, ekran macerasını 30 Mayıs'ta noktalıyor. Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide finale haftalar kala heyecanın dozu da artıyor.

Senaryosunu başarılı kalem Ali Aydın'ın yazdığı dizide Kadir Adalı'nın (Kıvanç Tatlıtuğ) annesi Asiye'yi usta oyuncu Şebnem Sönmez canlandıyor.

Çarpışma cephesinden son gelen haberlere göre güçlü oyunculuğuyla seyircide duygu seli yaşatan Şebnem Sönmez diziye veda edecek.

Çarpışma (3)

ÇARPIŞMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kadir, Zarif’in gözlerinin içine içine bakar. Aklında onlarca soru, kalbinde onun Cansız olduğuna dair büyük bir şüphe vardır. Veli de Cansız’ı nefretle süzer. Ortam çok gergin, Zeynep yoğun stres altındadır. Zira, yapılacak en küçük bir hata, Kadir’in baba katili olmasına sebep olacaktır. Kadir ile Zarif’in hesaplaşması başlar. Diğer yanda Kerem ve Cemre, Meral’i hastaneye getirir. Kontrolünü tamamen kaybeden Yakup ise Demir’i arar ve onu ölümle tehdit eder. Demir ve Belma, Yakup’u ortadan kaldırmak için bir plan yaparlar. Meral de intikam ateşiyle yanmaktadır. Cemre, Belma ve Demir’i darmadağın edecek bir hamle yapar. Cemre, annesinin günlüğünü de okumaya başlar ve hayatında yeni bir pencere daha açılır. Kerem, iyi ve kötü her anında Cemre’nin yanındadır. Kadir’in, kafasındaki sorulara yanıt bulmadan Zarif’i bırakmaya hiç ama hiç niyeti yoktur. Zeynep, Kadir’in Cansız’ın gerçek kimliğini öğrenmesinden ve onu öldürmesinden büyük endişe etmektedir. Zeynep, onu engelleyebileceğini düşündüğü son kişinin de kapısını çalar, bildiklerini anlatır. Ancak Kadir’in Zarif’in Cansız olduğunu öğrenmesi halinde, onu durdurabilecek ne bir söz, ne de bir güç vardır.

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Anahtar Kelimeler:
şebnem sönmez Çarpışma

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