Çarpışma dizisine Çukur'dan Yamaç ve Vartolu damga vurdu! Çarpışma 16. son bölüm izle!

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen ‘Çarpışma’ dizisinin fenomen karakteri Veli Cevher ve Cansız, bu hafta ‘Çukur’a konuk olmuştu. Dünyada pek çok örneği gerçekleştirilen bu crossover (çapraz geçiş) sahnenin ardından, Çarpışma’nın 4 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan 16. son bölümünde ise ‘Çukur’un efsane ikilisi Vartolu ve Medet ile sürpriz önemli isimler konuk oldu. Çarpışma dizisinde Onur Saylak’ın canlandırdığı Veli Cevher ile Ali Sürmeli’nin hayat verdiği Cansız, ‘Çukur’a konuk olarak Erkan Kolçak Köstendil’in canlandırdığı Vartolu’nun yardımına yetişti. Yabancı dizilerde sıklıkla görülen, dizinin karakterinin başka bir diziye konuk olduğu “crossover” (çapraz geçiş) sahnesi izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Vartolu ve Medet (Mustafa Kırantepe), Veli ile birlikte Cansız’ın dükkanına gelerek ondan Sena’nın (Dilan Çiçek Deniz) tutulduğu yerin adresini öğrendi. Her iki dizinin de crossover sahnelerinin kamera arkasında eğlenceli anlar yaşandı. Çukur çekimleri Balat’ta İdris Baba’nın Kahvesi’nde; Çarpışma çekimleri ise, Çukurcuma’da Cansız’ın antika dükkanında yapıldı, 5-6 saat süren çekimler mahallelilerin yoğun ilgisi ve oyuncuların esprileri ile çok keyifli geçti.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cevdet’ten kendini Cansız’ın mekanına götürmesini isteyen Kadir yola çıkıyor. Cevdet’in tarifiyle bir limana gelen Kadir, Cevdet’in işi bozmaması için ağzını bantlayıp bagaja koyuyor. Cansız’ı bulmak için konteynerler arasında temkinli ilerleyen Kadir adamlardan birini görünce hemen saklanıyor. Kadir’e bir şey olmaması için her şeyi yapmaya hazır olan Zeynep ise son çare olarak Cansız’ı telefona arıyor. Sonunda dayanamayıp telefonu açan Cansız, Zeynep’ten Kadir’in oğlu olduğunu öğreniyor. CANSIZ MAHSUN'UN YERİNİ BULDU!

Sena kaybolduktan sonra Yamaç’a yardım etmek için Veli’den yardım isteyen Vartolu, Cansız’ın mekanına gelip kısa bir selamlaşma sonrası içeriye giriyor. Vartolu’ya aradıkları adam Mahsun’un Şile’de olduğunu söyleyen Cansız, adresin yazılı olduğu kağıdı uzatıyor. Adresi alır almaz hemen Selim’i arayan Vartolu müjdeli haberi verdikten sonra adresi yolluyor. Yeni adresi öğrenen Yamaç, Selim’le beraber hemen yola çıkıyor. VELİ'DEN YENİ PLAN!

Kerem’i ortadan kaldırmak isteyen Veli ve Selim’in ilk planı suya düşünce bu sefer Veli’nin ikinci planı devreye giriyor. Kendini koğuşun içinde etrafını sarılmış halde bulan Kerem her şeyin buraya kadar olduğunu söylediği anda hiç beklemediği anda Metin’in yardım etmesine şaşırıyor. Kısa sürede şaşkınlığı üzerinden atan Kerem saldırganlara saldırıyor. Her şey bittikten sonra koğuşunda dışında soluklanan Kerem, Metin’in polis olduğunu öğreniyor.

Veli’ye bir insana yanlış yaptırmak isterse o insanı öfkesi ile beslemesi gerektiğini söyleyen Cansız, Kadir’i arayıp karısını ve kızını öldürdüğü için pişman olmadığını söylüyor. Telefonda duydukları karşısında öfkelenmeye başlayan Kadir, Cansız’a son nefesiymiş gibi nefes almasını söylüyor. Cansız, Veli’ye bu yaptıkları sayesinde Kadir’in önüne ilk çıkan kişiyi Cansız diye öldüreceğini söylüyor. Kadir, arabasının bagajında ceset çıkmasından sonra Cevdet’i ziyarete gidiyor. Cevdet’în korumaları ile ufak bir tartışma yaşayan Kadir, korumaları indirdikten sonra ofise çıkıyor. Toplantıyı basıp Cevdet’in kim olduğunu soran Kadir aradığını bulunca odayı boşaltıyor. Kendini sakin tutmaya çalışan Kadir, Cansız’ın kim olduğunu soruyor. Kaset yüzünden Cansız’ın emri ile Adem’in kafasına sıkan Veli başından ayrılmıyor. Adem’in cesedinin başında intikam yemini eden Veli, Cansız’a ve Kadir’e hiç tatmadığı acıları tattıracağının sözünü veriyor. Antikacıya geri dönen Cansız ise direk konuya giriyor ve Veli’den kaseti bulup kendine getirmesini istiyor.