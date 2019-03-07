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Çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! Korkunç kaza güvenlik kamerasında

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Ankara'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.V.'nin (48) kullandığı 06 AZ 5876 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan karşıya geçen M.N.Ö.'ye (54) çarptı. Yaya'ya çarptıktan sonra, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca vuran N.V ve arkadaşı E.A hafif yaralandı.

Aracın çarpmasıyla, havaya savrulan M.N.Ö., başka bir aracın üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan M.N.Ö'ye müdahale etti. Yaralı vatandaş Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ankara zincirleme kaza trafik kazası yaya

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