Çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! Korkunç kaza güvenlik kamerasında

Kaza, Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi Başkent Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, N.V.'nin (48) kullandığı 06 AZ 5876 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşıdan karşıya geçen M.N.Ö.'ye (54) çarptı. Yaya'ya çarptıktan sonra, yol kenarında park halinde bulunan 2 araca vuran N.V ve arkadaşı E.A hafif yaralandı.
Aracın çarpmasıyla, havaya savrulan M.N.Ö., başka bir aracın üzerine düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan M.N.Ö'ye müdahale etti. Yaralı vatandaş Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
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