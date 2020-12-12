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CarrefourSA 11 bin çalışanı ile Mağazacılar Günü’nü kutladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.12.2020 12:32 | Son Güncelleme

CarrefourSA 11 bin çalışanı ile Mağazacılar Günü’nü kutladı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutladı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'nın 12 Aralık Mağazacılar Günü kutlamasına, Türkiye’de 52 ilde faaliyet gösteren 683 marketinde, 12 deposunda ve online marketi Carrefoursa.com’da görev alan 11 bin çalışanı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, perakende gibi son derece dinamik, ürün ve hizmet odaklı, insani ilişkilere bağlı bir sektörde omuz omuza çalıştıklarını belirterek, “Biz, işimizi doğru yapıyoruz, çünkü doğru insanlarla çalışıyoruz. Bu sayede binlerce ürünün doğrusunu çalışanlarımız sayesinde müşterilerimize sunuyoruz. Sahip olduğumuz gücün en önemli kaynağı, 11 bin kişilik büyük bir aile olan çalışma arkadaşlarımız. Onların emeği ve desteği ile müşterilerimizden edindiğimiz deneyimler sonucunda birçok ilke ve başarıya imza atmaya devam ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

CarrefourSA Genel Müdürü Kartallıoğlu ve İcra Kurulu Üyeleri başta olmak üzere tüm yönetim ekibi, 12 Aralık Cumartesi günü marketlerde görev alarak saha çalışanları ile birlikte 12 Aralık Mağazacılar Günü’nü kutladı.

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