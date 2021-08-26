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CarrefourSA binlerce kırtasiye ürününü müşterilerin beğenisine sunuyor

26.08.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ağustos-19 Eylül tarihlerinde, CarrefourSA Kart ile CarrefourSA marketlerinden, carrefoursa.com veya CarrefourSA Online Market Uygulamasından tek seferde yapacakları 300 TL ve üzeri alışverişe 30 TL puan, 500 TL ve üzeri alışverişe 50 TL puan kazanıyor

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, bu yıl kırtasiye ve okul alışverişi çerçevesinde marketlerinde 2 bin, carrefoursa.com üzerinden de 6 bin kırtasiye ürünü ve 15 bin kitap çeşidini müşterileriyle buluşturuyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı çerçevesinde kırtasiye ve okul alışverişi için doğru üretici ile çalışarak müşterilerine doğru ürünü doğru fiyatla sunuyor.

CarrefourSA, marketlerinin yanı sıra carrefoursa.com veya CarrefourSA Online Market üzerinden yapılacak kırtasiye ve okul alışverişlerinde Türkiye’nin her yerine kargo hizmetiyle ürünleri ulaştırıyor.

Kırtasiye ve okul alışverişinin doğrusu için CarrefourSA’yı tercih edenler 26 Ağustos-19 Eylül tarihlerinde, CarrefourSA Kart ile CarrefourSA marketlerinden, carrefoursa.com veya CarrefourSA Online Market Uygulamasından tek seferde yapacakları 300 TL ve üzeri alışverişe 30 TL puan, 500 TL ve üzeri alışverişe 50 TL puan kazanıyor.

Öte yandan, 27-29 Ağustos'ta CarrefourSA Kart ile yapılan her 75 TL’lik alışverişe 12’li Çantalı Pritt Pastel Boya, 35,99 TL yerine 14 TL’den satışa sunulacak.

- UNICEF ve TOG’a Destek

CarrefourSA marketlerinden veya CarrefourSA.com üzerinden yapılacak her 50 TL ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 TL’si "Bu Yük Çocuklara Büyük" mottosuyla Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) tarımda mevsimlik çocuk işçiliği önlemek için yapılan çalışmalarına destek olarak aktarılacak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle CarrefourSA marketlerinden veya CarrefourSA.com üzerinden "Her Paket Bir Çocuğa Destek" mottosuyla yapılacak her 50 TL’lik kırtasiye paketi, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Anaokulundan üniversiteye kadar ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul alışverişi kapsamındaki çanta, kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları, iç çamaşırı ve hatta öğrenci odasından sarf malzemeye, küçük ev aletlerinden pişirme aparatlarına kadar tüm ürünler, CarrefourSA’larda ve carrefoursa.com üzerinden müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Risk değerlendirmesine göre belirlenen kırtasiye ürünlerinin Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarda yer almasına izin veriliyor.

Bu arada Axess, 19 Ağustos-19 Eylül'de farklı günlerde CarrefourSA’larda ve CarrefourSA.com’da tek seferde yapılacak 2 adet 300 TL ve üzeri alışverişe 50 TL "Chip Para" kazandırıyor.

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