CarrefourSA “franchise” sistemi başlattı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, "Yeni neslin Sabancısı, Sabancı Holding’in gücü ve ortağımız Carrefour Group’un perakende bilgisi ışığında ülkemizin değerli girişimcilerini, sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA’nın marketler zincirine dahil etmek amacıyla bu yıl büyük bir adım attık."ifadelerini kullandı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Şirket, belirlediği kriterlere uyan girişimcileri bünyesine katmak amacıyla Süper ve Mini formatlarında “franchise” vermeye başladı.

CarrefourSA, gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikayesini yazmak isteyen girişimciler için başlattığı franchise sisteminin detaylarını, yeni bayileri ve bayi adaylarıyla birlikte "Bayim Olur Musun Fuarı"nda açıkladı.

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yeni neslin Sabancısı, Sabancı Holding’in gücü ve ortakları Carrefour Group’un perakende bilgisi ışığında ülkenin değerli girişimcilerini, sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA’nın marketler zincirine dahil etmek amacıyla, bu yıl büyük bir adım attıklarını ifade etti.