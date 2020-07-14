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CarrefourSA ve THY iş birliği, temmuzda da "mil" kazandırıyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

CarrefourSA’dan tek seferde yapacağınız 250 lira ve üzeri alışverişler, THY’den "mil" kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Temmuz ayı boyunca CarrefourSA marketlerinden ya da Carrefoursa.com ve CarrefourSA Online Marketi’nden tek seferde yapılan 250 lira ve üzeri alışverişler, harcanan tutar kadar THY’den "mil" kazandırıyor.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA açıklamasına göre, dünyanın en fazla ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları ile "Miles&Smiles" programı özelinde mil kazandırmaya devam ediyor.

Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin "MIL" yazarak 4604’e SMS göndermesi veya www.carrefoursakart.com sitesinden “CarrefourSA - Türk Hava Yolları Kampanyaya Katıl” butonuna tıklayarak ilgili formu eksiksiz doldurması yeterli oluyor. SMS göndererek kampanyaya dahil olan müşterilerin, katılım talebi yaptığı cep telefonuna onay SMS’i iletiliyor ve onay SMS’i alındıktan sonra yapılacak alışverişler, kampanya kapsamında değerlendiriliyor.

Kampanya kapsamında 1 Temmuz itibarıyla yapılan alışverişler değerlendiriliyor. Maksimum 5 bin mil kazanılabilen kampanyada kazanılan miller, takip eden ayın 3'üncü iş günü yani 5 Ağustos'ta müşterinin ilgili Miles&Smiles üyelik numarasına yüklenecek. Kampanyadan yararlanabilmek için müşterinin CarrefourSA Kart’a sahip olması ve Miles&Smiles Yolcu Programı üyesi olması gerekiyor. Alkollü içecekler, tütün mamulleri, GSM TL yüklemeleri, E-PIN harcamaları, kuyum ve kurban ürün alışverişleri kampanya kapsamında olmadığından, kampanyaya konu alışveriş tutarı hesaplanırken dikkate alınmıyor.

Ödeme esnasında puan/kurumsal çek kullanılırsa bu tutarlar toplam fiş tutarından düşülüyor ve bakiye tutar kampanya kapsamındaki alışveriş tutarı olarak kabul ediliyor. Online'dan verilen siparişlerin kampanya kapsamında değerlendirilebilmesi için alışveriş öncesinde, telefonunuza bağlı CarrefourSA Kart’ınızın online hesabınıza tanıtılması gerekiyor. Kampanya kapsamında Mil kazanmaya başlayan müşteriler, CarrefourSA THY Mil Kampanyasına dahil olduğu süre boyunca CarrefourSA tarafından gerçekleştirilen indirim ve puan kampanyalarından da faydalanabiliyor.

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