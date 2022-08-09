CarrefourSA'dan Aşure Günü'nde müşterilerine aşure

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, bolluk ve bereketi temsil eden Aşure Günü dolayısıyla mağazalarında müşterilerine aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA, fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, kuru incirden kuş üzümüne geleneksel aşurelik ürünlerini uygun fiyatlarla müşterileri ile buluşturuyor.

CarrefourSA İcra Kurulu üyeleri de Maltepe Park CarrefourSA mağazasındaki etkinliğe katılım göstererek müşterilerine aşure ikram etti. Etkinliğe İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Bahar Tura, Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Handan Karakuş ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Şenol Arpacı katıldı.

Birlik, beraberlik ve dayanışmayı hatırlatan bu geleneği sürdürmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak gören CarrefourSA, her evde bu özel günün atmosferini yaşatmak için tüm mağazalarda geçerli avantajlı fiyatlarla aşurelik ürünleri müşterilerine sunuyor.

Fındıktan fıstığa, buğdaydan nohuta, kuru incirden kuş üzümüne kadar tüm aşurelik ürünler bütçe dostu fiyatlarla CarrefourSA raflarında yerini alıyor. Aşure ayı süresince CarrefourSA mağazalarında aşure ikramları devam ederken, aşure kataloğundaki ürünler için uygulanan özel fiyatlar, 12 Ağustos Cuma gününe kadar geçerli olacak.

