YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. CarrefourSA'dan "Doğrusu" mottosuyla kafessiz yumurta taahhüdü

CarrefourSA'dan "Doğrusu" mottosuyla kafessiz yumurta taahhüdü

11.08.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu: - "Sürdürülebilirlik olgusunun diğer bileşenleri ile hayvan refahına duyarlı bir marka olduğumuzu, bu taahhüt ile ortaya koyuyoruz. Carrefour'un globalde yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak Türkiye'de de kafessiz yumurta hareketini başlatan ilk perakende zincirlerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA raflarında satışa sunulan öz marka, ulusal marka ve öz marka ürünlerin içeriğinde kullanılan tüm yumurtaların 2030 yılından itibaren yüzde 100 kafessiz olacağını taahhüt etti.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, "Doğrusu" mottosuyla faaliyetlerini sürdüren CarrefourSA, bu kez hayvan refahı için harekete geçti.

Organik ve gezen tavuk yumurtalarıyla uzun zamandır kafessiz yumurta sisteminin destekçisi olan CarrefourSA, kendi hayvan refahı politikasının da gereklilikleri ışığında çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyarak doğaya ve hayvan refahına karşı saygılı duruşunu verdiği taahhüt ile ortaya koydu. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, "Doğrusu CarrefourSA'da" mottosuyla doğru ürünü, doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunarken, tüm dünyada hayvan refahı kapsamında önemli bir gündem maddesi olan kafessiz yumurta için de ilk aksiyon alan markalardan biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın sorumlu perakendeci olarak doğrusunu yapmak adına her zaman üzerine düşen görevi yerine getireceğinin altını çizerek, 2030 yılından itibaren yüzde 100 kafessiz yumurta sistemine geçeceklerini bildirdi.

Kartallıoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 17 maddelik Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları'ndan "Sorumlu Üretim ve Tüketim" ile "Karasal Yaşam" maddelerine hizmet eden hayvan refahı ve kafessiz yumurta için uzun zamandır titiz çalışmalar yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalarımız meyvesini veriyor. Sürdürülebilirlik olgusunun diğer bileşenleri ile hayvan refahına duyarlı bir marka olduğumuzu, bu taahhüt ile ortaya koyuyoruz. Carrefour'un globalde yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak Türkiye'de de kafessiz yumurta hareketini başlatan ilk perakende zincirlerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Yaşam İçin Doğrusu' mottosu altında hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik programımızın önemli bir basamağı olan bu konudaki ilerlememizi sürdürülebilirlik raporumuzla her yıl tüketicilerimiz ve paydaşlarımızla paylaşacağız."

- "Tedarikçilerimizle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz"

Doğru ürünü, doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunduklarını bildiren Kartallıoğlu, "Müşterilerimize sağlıklı ve güvenli ürünleri sunmanın yanı sıra hayvan refahı için de doğrusunu yapmak için çalışıyoruz. Hayvan refahının yerinde kontrolü ve doğru uygulamanın yapılması için kümeslerde hayvan refahı denetimleri yapıyoruz. Bu konuda tedarikçilerimizle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kafessiz üretim yapan tedarikçilerle birlikte çalışarak onları teşvik edeceklerini belirten Kartallıoğlu, "CarrefourSA olarak uzun zamandır raflarımızda organik ve gezen tavuk yumurtalarımızla müşterilerimize en doğru ürünü sunma gayesi içindeyiz. Verdiğimiz bu taahhüt ile hayvanların yaşam kalitesini ve refahını arttırmak için kafessiz üretim yapan tedarikçilerimizle birlikte çalışacağız. Tedarikçilerimizin amaca uygun üretim yapabilmeleri, yapacakları sistem yatırımları ve artan kafessiz yumurta talebini karşılayabilmeleri için uyum sağlamaları konusunda destek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GRAFİKLİ - İstanbul'un Karadeniz'e açılan sahillerindeki tehlike: "Rip akıntısı"GRAFİKLİ - İstanbul'un Karadeniz'e açılan sahillerindeki tehlike: "Rip akıntısı"
İSKİ kazısında su borusu patlayınca ev ve iş yerlerini su bastıİSKİ kazısında su borusu patlayınca ev ve iş yerlerini su bastı
Sivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandıSivas'ta attan düşen kadın ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Carrefoursa

İstanbul Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:23
Sabah
06:03
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:16
Yatsı
21:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Arnavutköy Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Botanik Eczanesi
Atasehir
Saygın Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.