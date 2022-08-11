CarrefourSA'dan "Doğrusu" mottosuyla kafessiz yumurta taahhüdü

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA raflarında satışa sunulan öz marka, ulusal marka ve öz marka ürünlerin içeriğinde kullanılan tüm yumurtaların 2030 yılından itibaren yüzde 100 kafessiz olacağını taahhüt etti.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, "Doğrusu" mottosuyla faaliyetlerini sürdüren CarrefourSA, bu kez hayvan refahı için harekete geçti.

Organik ve gezen tavuk yumurtalarıyla uzun zamandır kafessiz yumurta sisteminin destekçisi olan CarrefourSA, kendi hayvan refahı politikasının da gereklilikleri ışığında çalışmalarını bir üst seviyeye taşıyarak doğaya ve hayvan refahına karşı saygılı duruşunu verdiği taahhüt ile ortaya koydu. Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, "Doğrusu CarrefourSA'da" mottosuyla doğru ürünü, doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunarken, tüm dünyada hayvan refahı kapsamında önemli bir gündem maddesi olan kafessiz yumurta için de ilk aksiyon alan markalardan biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, CarrefourSA'nın sorumlu perakendeci olarak doğrusunu yapmak adına her zaman üzerine düşen görevi yerine getireceğinin altını çizerek, 2030 yılından itibaren yüzde 100 kafessiz yumurta sistemine geçeceklerini bildirdi.

Kartallıoğlu, Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan 17 maddelik Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları'ndan "Sorumlu Üretim ve Tüketim" ile "Karasal Yaşam" maddelerine hizmet eden hayvan refahı ve kafessiz yumurta için uzun zamandır titiz çalışmalar yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalarımız meyvesini veriyor. Sürdürülebilirlik olgusunun diğer bileşenleri ile hayvan refahına duyarlı bir marka olduğumuzu, bu taahhüt ile ortaya koyuyoruz. Carrefour'un globalde yürüttüğü çalışmaların bir parçası olarak Türkiye'de de kafessiz yumurta hareketini başlatan ilk perakende zincirlerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 'Yaşam İçin Doğrusu' mottosu altında hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik programımızın önemli bir basamağı olan bu konudaki ilerlememizi sürdürülebilirlik raporumuzla her yıl tüketicilerimiz ve paydaşlarımızla paylaşacağız."

- "Tedarikçilerimizle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz"

Doğru ürünü, doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyata sunduklarını bildiren Kartallıoğlu, "Müşterilerimize sağlıklı ve güvenli ürünleri sunmanın yanı sıra hayvan refahı için de doğrusunu yapmak için çalışıyoruz. Hayvan refahının yerinde kontrolü ve doğru uygulamanın yapılması için kümeslerde hayvan refahı denetimleri yapıyoruz. Bu konuda tedarikçilerimizle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kafessiz üretim yapan tedarikçilerle birlikte çalışarak onları teşvik edeceklerini belirten Kartallıoğlu, "CarrefourSA olarak uzun zamandır raflarımızda organik ve gezen tavuk yumurtalarımızla müşterilerimize en doğru ürünü sunma gayesi içindeyiz. Verdiğimiz bu taahhüt ile hayvanların yaşam kalitesini ve refahını arttırmak için kafessiz üretim yapan tedarikçilerimizle birlikte çalışacağız. Tedarikçilerimizin amaca uygun üretim yapabilmeleri, yapacakları sistem yatırımları ve artan kafessiz yumurta talebini karşılayabilmeleri için uyum sağlamaları konusunda destek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

