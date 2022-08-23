CarrefourSA’dan kırtasiye ve okul ihtiyaçlarına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm kırtasiye ve okul ihtiyaçlarını aileler ve öğrenciler ile buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, milyonlarca öğrenci ve aileleri için okul alışverişi dönemi başladı. Bu yıl kırtasiye ve okul alışverişinde "Okul Alışverişinde Doğrusu CarrefourSA’da" sloganıyla 15-31 Ağustos arasında sürecek özel bir kampanya başlatan CarrefourSA, kampanya kapsamında marketlerinde 3 bin, online mağazası carrefoursa.com’da 7 bine yakın kırtasiye ürününü uygun ödeme avantajları ve Türkiye’nin her yerine kargo hizmetiyle sunuyor.

- Ödeme kolaylığı sağlıyor

CarrefourSA okula dönüşü kolaylaştırmak için birçok finans kuruluşuyla özel iş birlikleri de gerçekleştirdi. CarrefourSA’da Fibabanka Kredisi ile 2 bin 500 TL’ye kadar olan okul alışverişlerinde sigortasız, masrafsız sıfır faizle 6 ay vadeli ödeme kolaylığı sağlanıyor. Kredi kartlarına özel avantajlar sunan CarrefourSA’da, kredi kartıyla yapılan 50 TL ve üzeri alışverişlere vade farksız 3-6 taksit, 150 TL ve üzerindeki alışverişlere de yine vade farksız 12 taksit yapılıyor. Axess kullanıcılarına da CarrefourSA’da yapılan okul alışverişlerinde 100 TL’ye kadar chip para kazanma fırsatı sağlanırken, ödemeler de 2 ay erteleniyor.

CarrefourSA marketleri ve Carrefoursa.com’da 249 TL’lik okul çantaları CarrefourSA Kart’a özel 179 TL’ye 12 taksitle, 59,90 TL’lik mataralar CarrefourSA Kart’a özel 49,90 TL’ye satışa sunuluyor. 12’li kuru boyalar 10,99 TL’den, pastel boyalar 17,99 TL’den, defterler 10,99 TL’den, beslenme kapları ise 18,99 TL’den başlıyor. ​​​​​​​

