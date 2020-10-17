CarrefourSA'dan yeni dönem stratejisi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, organize gıda sektörünün öncü markası olarak uzun yıllardır yaş sebze-meyve, kırmızı et, balık ve deniz mahsulleri, yumurta ve benzeri taze gıda başta olmak üzere tüm ürünlerine ilişkin yaptığı yatırımlar kapsamında yeni dönem stratejisini üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu olarak belirledi.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, organize gıda sektörünün öncü markası olarak uzun yıllardır yaş sebze-meyve, kırmızı et, balık ve deniz mahsulleri, yumurta ve benzeri taze gıda başta olmak üzere tüm ürünlerine ilişkin yaptığı yatırımlar kapsamında yeni dönem stratejisini üreticinin, ürünün, hizmetin ve fiyatın doğrusu olarak belirledi.

- “Doğru kavramı, uzun yıllar süren çalışmaların sonucu”

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, yeni stratejiye ilişkin şunları kaydetti:

“CarrefourSA olarak 11 bin çalışanımızla Türkiye’nin 52 şehrindeki 670 marketimizden ve CarrefourSA Online Marketi’nden her gün yüzbinlerce müşterimiz için en doğru ürünleri belirleyip bu ürünleri işini özenle yapan doğru tedarikçilerden doğru fiyatlarla temin etmek için uzun yıllardır çalışıyoruz. Tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde yaptığımız yatırımlarla müşterilerimize yerli besi, yerli tohum, taze balık ve deniz ürünleri gibi taze gıdada en doğru ürünleri sunabiliyoruz. Misyonumuz, doğrusu kavramını müşterilerimize anlatmaktan ziyade yaşatmak. Dolayısıyla ürünün doğrusunu en doğru servis ve hizmetler eşliğinde müşterilerimize sunma görevi de marketlerimizdeki arkadaşlarımıza düşüyor.”