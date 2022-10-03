CarrefourSA’nın Dost Hareketi projesinde mama desteği 45 tona ulaştı

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında gönüllülerle birlikte gerçekleştirdiği etkinlikle Silivri’de 500 kilogram mama dağıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA’nın, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) ile 2015'de başlattığı Dost Hareketi projesi sokak ve barınaklardaki kimsesiz hayvanlara destek olmaya devam ediyor. Dost Hareketi ile 7 yıldır mama dağıtımı gerçekleştiren CarrefourSA, aynı zamanda Türkiye genelindeki mağazalarında taze gıda reyonlarındaki atığa çıkabilecek tüketilebilir ürünleri de HayKonFed aracılığı ile sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Dost Hareketi’nin 7'nci yılında da sokak hayvanları için desteğini sürdüren CarrefourSA, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen Silivri hayvan barınağı ziyaretinde 500 kilogram mama dağıtırken, 2022 eylül itibarıyla CarrefourSA’nın sokak hayvanlarına mama desteği 45 tona ulaştı. CarrefourSA tarafından 2021'de verilen mama desteği ise 25 ton olarak gerçekleşti. Böylece, yılın tamamlanmasına 3 ay kala, CarrefourSA mama desteğini geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 artırmış oldu.

- Dost hareketi büyüyerek devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, sadece doğaya, çevreye ve tüketiciye değil, hayatın bir parçası olan hayvanlara karşı da sorumlulukları olduklarını bildirdi.

CarrefourSA olarak hayvanlar için de doğrusunu yapmaya devam ettiklerini belirten Kartallıoğlu, "2015 yılından bu yana HayKonFed ile yürüttüğümüz Dost Hareketi’nde mağazalarımızda yer alan yenilebilir tüketim ürünlerinin sokaktaki dostlarımıza ulaşmasını sağlarken düzenlediğimiz kampanyalarla herkesin bu hareketin bir parçası olmasını hedefliyoruz. Böylelikle hem sokak hayvanlarının temiz gıdaya ulaşmasına yardımcı oluyor hem de taze gıdaların atığa dönüşmesini engelleyerek faydalı bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz. Bunların yanı sıra CarrefourSA, HayKonFed çanta satışlarından elde edilen gelirle de HayKonFed’e destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarına mama desteği sağlamak isteyen hayvanseverler için sık sık mama kampanyaları da düzenleyen CarrefourSA, 7 Ekim’e kadar sürecek olan Tasarruf kampanyasıyla da tüm evcil hayvan ürünlerinde yüzde 40 indirim fırsatı sunuyor.

