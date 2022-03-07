YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. CarrefourSA'nın müşterisi için yaptığı yatırımlara 5 büyük ödül

CarrefourSA'nın müşterisi için yaptığı yatırımlara 5 büyük ödül

07.03.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CarrefourSA Üst Yöneticisi Kutay Kartallıoğlu: - "Müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda böylesine prestijli ödüllere layık görülmesi bizim için çok değerli. Uzun yıllardır e-ticaret alanında önemli yatırımlar yapıyoruz" - "Geçtiğimiz yıl başlattığımız Müşterinin Sesi çatısında pek çok proje yürüttük. Aldığımız ödüller, bu alanda yaptığımız yatırımların ne kadar doğru; şirket içinde yürüttüğümüz projelerin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor"

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, e-ticaret ve müşteri deneyimi alanlarında yaptığı yatırımların karşılığını 5 ayrı ödülle aldı.

CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre şirket, dünyanın prestijli organizasyonlarından aldığı ödüllere "Stevies for Sales and Customer Service" programıyla yenilerini ekledi.

Bu çerçevede, Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, müşteri deneyimi ekibinin 2021 yılında başlattığı ve "Müşterinin Sesi (Voice of Customer)" çatısı altında yürüttüğü projelerini 5 ödülle taçlandırdı.

"E-Ticaret Müşteri Hizmetleri (E-Commerce Customer Service Award)” kategorisinde tüm dünyadan başvuran tüm kurumlardan daha yüksek puan alarak Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Şirket, "Yılın Müşteri Hizmetleri Takımı (Customer Service Team of the Year)" ve "En İyi Müşteri İçgörüsü Kullanımı (Best Use of Customer Insight)" dalında Gümüş, "En İyi Müşteri Memnuniyeti Stratejisi (Best Customer Satisfaction Strategy)" ve "Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı (Customer Service Department of the Year)" dallarında Bronz ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, dünyanın prestijli organizasyonlarından alınan ödüllere 5 yeni ödül eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz için hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda böylesine prestijli ödüllere layık görülmesi bizim için çok değerli. Uzun yıllardır e-ticaret alanında önemli yatırımlar yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Müşterinin Sesi (Voice of Customer) çatısında pek çok proje yürüttük.

Aldığımız ödüller, bu alanda yaptığımız yatırımların ne kadar doğru, şirket içinde yürüttüğümüz projelerin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Tüm çalışanlarımızın müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çabaları, müşteri deneyimini yaşatmanın sadece Müşteri Deneyimi ekibinin işi olmadığını gösterdi. Her zaman olduğu gibi önümüzdeki dönemde de müşterimiz için çalışmaya ve güzel projeler yapmaya devam edeceğiz."

- CarrefourSA, Online Market üzerinden 50 bin çeşidi aşkın ürünü müşterilerine ulaştırıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, CarrefourSA e-ticaret ve CRM alanlarında dijital dönüşüme odaklanarak müşterilerine hemen her platformdan kesintisiz hizmet ve sunulan tüm hizmetlerin kalitesinin sürdürülebilirliği için organizasyonda dönüşüme gidildi.

CarrefourSA, dijital yatırımlarla birlikte Online Market üzerinden 50 bin çeşidi aşkın ürünü müşterilerine ulaştırıyor.

CarrefourSA Online Market’in yaklaşık 8 milyon aylık ziyaretçi trafiği bulunurken, ayda 200 bine yakın mobil uygulama indiriliyor ve her iki platformdan da ayda 400 bini aşkın sipariş alıp teslim ediyor.

CarrefourSA Online Market üzerinden sunulan hizmetlerin yanı sıra dijitalleşme çerçevesinde temassız ödeme sistemlerine, kasalarda tek sıra uygulamalarına, görüntü işleme teknolojilerine odaklanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Devletten aldığı destekle sürü sahibi olduDevletten aldığı destekle sürü sahibi oldu
Kayseri’de iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale ettiKayseri’de iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Mart Pazartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:23
Öğle
13:20
İkindi
16:32
Akşam
19:08
Yatsı
20:27
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Askere gitti! Paylaşımlara "Gören de 18 ay gidiyor sanır" tepkisi

Askere gitti! Paylaşımlara "Gören de 18 ay gidiyor sanır" tepkisi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.