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CarrefourSA'ya Stevie Awards'tan 7 ödül birden

19.08.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, hizmet kalitesi, müşteri yönetimi, doğru fiyat ve ürün yönetiminin yanı sıra insan kaynakları ve çevre konusunda hayata geçirdiği projelerle, Stevie Awards'tan 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - CarrefourSA, iş dünyasının önemli ve prestijli organizasyonları arasında yer alan Stevie Awards'ta 7 ödüle birden layık görüldü.

CarrefourSA açıklamasına göre, şirket, hizmet kalitesi, müşteri yönetimi, doğru fiyat ve ürün yönetiminin yanı sıra insan kaynakları ve çevre konusunda hayata geçirdiği projelerle, Stevie Awards'tan 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz ödülle döndü.

İşitme engelli çalışanlar için tasarladığı "Ellerin Sesi" projesi, Stevie Awards for Great Employers yarışmasında "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık" kategorisinde bronz ödüle layık görülürken, ambalaj atığını azaltmak ve israfı önlemek amacıyla oluşturulan "Kendi Kabınla Gel" projesi ise "Stevie International Business Awards"ta "Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası-Çevre" alanında gümüş ödül aldı.

CarrefourSA, müşteri deneyimi ekibinin geçen yıl başlattığı ve "Müşterinin Sesi (Voice of Customer)" çatısı altında yürüttüğü projelerle de 4 ayrı ödülün sahibi oldu.

- "Yılın Şirketi" kategorisinde gümüş ödül

"Yılın En İyi Müşteri Hizmetleri Ekibi" ve "Müşteri Memnuniyetinde Başarı" kategorilerinde altın ödülün sahibi olan CarrefourSA, "Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı" ve "Tüketici Servisleri” alanlarında gümüş ödül kazandı.

CarrefourSA, "Yılın Perakende Alanında En İyi Şirketi" kategorisinde ise gümüş ödülü almaya hak kazandı.

- "Bu ödüller, vizyonumuzun ve kararlılığımızın en güçlü göstergesi"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Kutay Kartallıoğlu, "Doğrusu CarrefourSA'da" diyerek tanımladıkları yeni nesil market anlayışlarının, operasyonel mükemmeliyetin ötesinde sürdürülebilirlik konusunda da çok ciddi bir kararlılığı vurguladığını bildirdi.

"Aldığımız ödüller, bu konudaki kararlılığımızın ve ortaya koyduğumuz vizyonun en güçlü göstergesi." ifadesini kullanan Kartallıoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Her yıl 12 binin üzerinde başvurunun değerlendirildiği Stevie Awards bünyesinde, en çetin rekabetin yaşandığı kategorilerde 7 ödüle layık görülmek, bu çabalarımızın uluslararası alanda da fark edildiğinin ve takdir edildiğinin ispatı. Bu ödüllerin verdiği güçle, yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, aynı heyecan, motivasyon ve inançla ülkemizi ve dünyayı kapsayıcı, öncü, örnek projelerle tanıştırmaya devam edeceğiz."

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