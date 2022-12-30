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  4. Çarşafa sarınmış gibiydi! Demi Rose frikik vermeyi umursamadı

Çarşafa sarınmış gibiydi! Demi Rose frikik vermeyi umursamadı

30.12.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada kıvrımlarıyla popülerleşip fenomenlikten modelliğe geçen Demi Rose bu sefer beyazlar içinde poz verdi. Kısacık elbisesini görenler modele "Çarşaftan mı yaptın bunu" dedi. Rose poz verirken frikik vermeyi ise umursamadı.

Çarşafa sarınmış gibiydi! Demi Rose frikik vermeyi umursamadı

Bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose sosyal medyayı sallıyor. Kıvrımlı fiziğini sergilemekten çekinmeyen zaman zaman üstsüz pozlar da veren Rose bu sefer beyazlar içindeydi.

"Cennet aradı, seni geri istiyorlar" notuyla pozlarını paylaşan Rose'un kıyafetini görenler şaştı kaldı.

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Bir parça çarşaftan elbise yapmış gibi görünen kıvrımlı modele "Çarşaftan mı yaptın bunu", "Düğme atıp bağlamış", Frikik veriyorsun" yorumları yağdı.

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Kıvrımlı fenomen yırtmacının arasından özel bölgesinin görünmesini ise umursamadı.

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