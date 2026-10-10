Kızılcık Şerbeti'nde Elif ve Buğra'nın ilk gecesi gündem oldu! ''Renk kattılar''

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizide Elif ve Buğra karakterlerinin ilk gecesi sosyal medyada gündem olurken, ikilinin sahneleri izleyicilerden de yoğun ilgi gördü.

Elif'in evliliğine olan inancını koruması ve Buğra'nın kendisine karşı olumsuz tavırlarına rağmen eşinden vazgeçmemesi seyirciden tam not aldı.

Buğra'nın kendisini sürekli terslemesine rağmen yaşananları birer “alışma süreci” olarak değerlendiren Elif'in tavırları ise izleyicileri güldürdü.

Söz konusu sahnelerin ardından sosyal medyada, “Zevkle izliyoruz”, “Bu ikili renk kattı” ve “Elif çok iyi oynuyor” gibi yorumlar yapıldı.

SENARİST KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan senarist değişikliği ve oyuncu ayrılıkları da gündemdeki yerini koruyor. Dizinin beşinci sezonunda senaryo ekibinde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Uzun süredir projeyi kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür, görevi Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'den oluşan yeni yazar ekibine devretti.

Senaryo ekibindeki değişimin ardından dizinin hikâyesinde yaşanacak gelişmeler merak konusu olurken, Elif ve Buğra'nın ilişkisi de izleyicilerin yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.