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Projeyi aniden bırakmışlardı! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri belli oldu

“Kızılcık Şerbeti” beşinci sezonunda da seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Son dönemde oyuncu değişiklikleriyle gündeme gelen fenomen dizi şimdi de senarist değişikliğiyle dikkat çekti. Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri belli oldu.

Projeyi aniden bırakmışlardı! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti” beşinci sezonunda da seyirciyi ekran başına topluyor. Dizinin dün akşam ekrana gelen 5. sezon 4. Bölümü Tüm Kişiler’de 4.73 reytingle 3., AB’de 5.26, ABC1’de ise 5.55 reytingle 2. sırada yer aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre projenin 143. bölümü itibariyle de senaryo ekibi de değişiyor. Yeni projeleri “Anne Yarısı” ve “Mavi Orkide” dizilerine yoğunlaşacak olan Melis Civelek ve Zeynep Gür görevi Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’den oluşan yeni yazar ekibine devretti.

Projeyi aniden bırakmışlardı! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri belli oldu 1

Yıllarca cuma akşamları yayınlanan ekran tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”ı kaleme alan Ozan Yurdakul şimdi yine aynı gün ekranda olan ve rakip dizisi “Kızılcık Şerbeti”ni kaleme alacak.

Projeyi aniden bırakmışlardı! Kızılcık Şerbeti’nin yeni senaristleri belli oldu 2

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Kızılcık Şerbeti
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