Çarşamba Belediyesi’nde kar mesaisi

Samsun Çarşamba’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Çarşamba Belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çarşamba’da dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı sebebi ile kar mesaisine devam eden Çarşamba Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama faaliyetlerine devam ediyor. Çarşamba Belediyesine ait iş makineleri tüm mahallelerde ve ilçe merkezinde bulunan yolları temizleyerek vatandaşların ulaşımını kolaylaştırıyor. Köroğlu Mahallesi, Eğrikiraz mevkisinde rahatsızlanan bir vatandaşa Çarşamba Belediyesi ekiplerinin yoğun çabası ile ambulans ulaştı. Hastanın sorunsuz bir şekilde hastaneye ulaşması sağlandı.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde trafiğin aksamaması için sokak ve caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürürken, ekiplerin diğer bölümü de yayaların olumsuzluk yaşamaması için kaldırımlarda kar temizliği gerçekleştiriyor. Çarşamba Belediyesi ekipleri olumsuz hava koşulları sebebi ile yemek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalarda mama ve su desteği sağlıyor. Sokak hayvanlarının kar yağışından en az etkilenmesi için besleme çalışmaları sürdürülürken, Çarşamba’nın dört bir yanında hayvanlara mama ve su takviyesi yapılıyor.