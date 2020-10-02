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Çarşamba Belediyesi’nden uzaktan eğitime tam destek

SAMSUN HABERLERİ  | 02.10.2020 15:53 | Son Güncelleme

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan ve maddi imkânı olmayan 1200 öğrenci için 85 adet EBA Destek Noktası kurdu.Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, EBA Destek Noktalarında kullanılması için 180 adet tablet desteğinde bulunuldu.

Çarşamba Belediyesi ve Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda kalan ve maddi imkânı olmayan 1200 öğrenci için 85 adet EBA Destek Noktası kurdu.
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, EBA Destek Noktalarında kullanılması için 180 adet tablet desteğinde bulunuldu. Başkan Doğan yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde her konuda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Üniversiteye hazırlık yapan ve kaynak bulmakta sıkıntı çeken öğrenciler için kaynak kitaplar hediye ettik, öğrencilerimiz zamanını verimli değerlendirsin diye farklı kitaplar hediye ettik. Şimdi ise 85 adet EBA Destek Noktası kuruyoruz, 48’inin kurulumunu Belediye olarak biz karşılayacağız. Hayırsever hemşerilerimizin de desteğiyle EBA Destek Noktalarında kullanılması için Samsun’un yerli firmasından 180 adet tablet aldık ve bağışlıyoruz. Bu zor süreci hep beraber atlatacağız. Gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın okullarını çok özlediğini biliyoruz. Süreci birlikte tedbirler alarak atlatacağız. En kısa zamanda çocuklarımızın okullarına kavuşacağına inanıyorum” dedi.
Çarşamba Gençlik Merkezi’nde Online Eğitim Merkezi’nin de kurulduğunu söyleyen Başkan Doğan, “Evinde internet ve bilgisayar imkânı olmayan öğrencilerimiz Çarşamba Gençlik Merkezimizde kurulan Online Eğitim Merkezinde de eğitimlerini kesintisiz sürdürebilirler” diye konuştu.
Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ise, “Belediyemiz okullarımızın düzenli olarak dezenfekte işlemlerini yapıyor. Her alanda olduğu gibi uzaktan eğitim faaliyetlerinde de öğrencilerimizin eğitime erişimleri konusunda her türlü destekte bulundular. Başta Çarşamba Belediye Başkanımız Halit Doğan olmaz üzere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

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