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Çarşamba için söylediler

SAMSUN HABERLERİ  | 18.05.2020 18:35 | Son Güncelleme

Çarşamba ilçesinin tarihi-kültürel tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Çarşamba Belediyesi tarafından ilçenin tarihi merkezlerinden kesitlerin yer aldığı ve Türk halk müziği ezgilerinin seslendirildiği klip hazırlandı.Çarşamba Belediyesi tarafından bir süredir büyük bir titizlikle gerçekleştirilen ‘Çarşamba İçin Çal’ projesi meyvesini verdi.

Çarşamba ilçesinin tarihi-kültürel tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Çarşamba Belediyesi tarafından ilçenin tarihi merkezlerinden kesitlerin yer aldığı ve Türk halk müziği ezgilerinin seslendirildiği klip hazırlandı.
Çarşamba Belediyesi tarafından bir süredir büyük bir titizlikle gerçekleştirilen ‘Çarşamba İçin Çal’ projesi meyvesini verdi. Proje kapsamında 16 solistin, ilçenin birçok tarihi noktasında profesyonel çekimlerle seslendirdiği Türk halk müziği ezgilerinden oluşan bir video klip hazırlandı.
Büyük bir emekle hazırlanan video klipte Çarşamba ilçesinin tarihi noktalarından olan, Tarihi Köprü, Eski Değirmen, Ordu Kalesi, Tarihi Hamam gibi birçok konum bulunuyor. ‘Evlerinin Önü Büyük Orman’ ve ‘Sular Durulur Derler’ eserlerinin seslendirildiği klip hakkında değerlendirmede bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bu toprakların güzel yürekli evlatları, verdiğiniz emeklerin ürününü büyük bir gurur ve mutlulukla seyrediyorum. Nesilden nesile iz bırakacak bu kültür mirasını güzel Çarşambamıza kazandırdığınız için hepinize en içten teşekkürlerimi sunarım” dedi.
Klipte ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün 21 Eylül 1924 tarihinde Çarşamba ilçesine yaptığı ziyarette dile getirdiği “Çarşamba Türk Ocağı’nda tanıştığım kıymetli gençlik iftihara layıktır” ifadelerine de yer verildi.
Sosyal paylaşım platformundan paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

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