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Çarşamba Ovası’nda iklim değişikliği tehlikesi

SAMSUN HABERLERİ  | 07.07.2020 15:37 | Son Güncelleme

Tüm dünyada olduğu gibi Samsun’un Çarşamba Ovası’nda da tarımsal üretim alanları küresel iklim değişikliklerinin etkileri görülmeye başlandı.Önceki yıllarda sel felaketleri ile mücadele eden çiftçiler, bu yıl da kuraklık ile mücadele etmesi gerekiyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Samsun’un Çarşamba Ovası’nda da tarımsal üretim alanları küresel iklim değişikliklerinin etkileri görülmeye başlandı.
Önceki yıllarda sel felaketleri ile mücadele eden çiftçiler, bu yıl da kuraklık ile mücadele etmesi gerekiyor. Özellikle sebze üretimin yapan çiftçiler ve seracılıkla uğraşan vatandaşlar yaşadığı sıkıntıların bu sene en başında ’susuzluk’ geliyor.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, “Özellikle Denizler ve Sahil Mahallelerinde kanalların dahi kuruması, sondaj sularının azalmasını tespit ettik. Çözüm önerilerini ilgili birimlere ilettik. Bu çözümler önünüzdeki yıllarda karşılaşacağımız kuraklık problemini aşmamıza yardımcı olur” dedi.

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