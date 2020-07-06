Çarşamba’da fındık rekolte tespitine başlandı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) 2020 yılı fındık rekolte tahmini için görevli komisyonun çalışmalara başladığı duyuruldu.

Türkiye’nin en çok fındık üretilen illerinden birisi olan Samsun’da 2020 fındık hasadına sayılı günler kala çalışmalar hız kazandı. Fındık kalitesi ile ilgili çalışma yürüten Çarşamba Ticaret Borsası’nda görevli komisyon, rekolte tespitine başladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, “Tarımsal üretim tahminlerinin yapılması; üreticiler, ticari kesim, sanayiciler ve tarım politikalarını oluşturan kamu birimleri açısından büyük önem taşımakta. Dolayısıyla yapılan tahmin çalışmalarının büyük bir hassasiyet ve titizlikle yapılarak gerçeğe uygun şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerek” dedi.

“2019’da 62 bin ton fındık pazara indi”

İl genelinde 13 ilçede 200 den fazla noktada çotanak sayımı yapıldığını ifade eden Genel Sekreter Yaşar, rekolte tahmin çalışmasında görevli komisyonda borsayı temsilen bir personelin yer aldığını belirterek, “2019 yılı ilçemiz nezdinde yapılan fındık rekolte tahmini yaklaşık 65 bin ton idi. 2020 Haziran ayı sonu itibariyle yaklaşık 62 bin ton kabuklu fındık pazara inmiş durumda. Çarşamba ilçesi ekili/dikili tarım arazilerinin tespiti için kullanılan uydu görüntüleme altyapısının güncellemesiyle beraber veriler daha sağlıklı olarak alınabiliyor. 2019 yılı Çarşamba özelinde yapılan rekolte tahmin çalışmaları başarılı oldu ve bu yılda aynı başarıyı yakalamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.