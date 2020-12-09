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Çarşamba’da protokolden korona virüs denetimi

SAMSUN HABERLERİ  | 09.12.2020 19:20 | Son Güncelleme

Çarşamba Kaymakamı Doç.

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, halk pazar yerlerinde korona virüs denetimlerine katıldı.
Çarşamba ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında bulaş riski en fazla olan yerlerden birisi olan halk pazarlarında da denetimler ara vermeksizin devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlere zabıta ekipleri eşliğinde Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım ve Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.
Denetimlerde hem vatandaşlar hem satıcılara bulaş riski konusunda bilgiler verilerek tedbirlere uyulması konusunda uyarılar yapıldı. Başkan Halit Doğan, "Sağlığımız ve güvenliğimiz için zorunlu kurallara gönüllü uyalım" şeklinde uyarıda bulundu.

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