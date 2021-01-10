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Çarşamba’da sahte para operasyonu

10.01.2021 10:34 | Son Güncelleme:
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Çarşamba’da sahte para operasyonu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1800 TL sahte banknot ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçesi Yeşilırmak Mahallesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları arama ve takip sonucunda biri yabancı uyruklu E.Y.(30) ve Y.C (45) iki kişi gözaltına alınarak üst araması yapıldı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1800 TL sahte banknot ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçesi Yeşilırmak Mahallesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları arama ve takip sonucunda biri yabancı uyruklu E.Y.(30) ve Y.C (45) iki kişi gözaltına alınarak üst araması yapıldı. Yapılan arama sonucunda yabancı uyruklu E.Y. ve Y.C.’nin üzerinde 50 ve 100’lük banknotlar olmak üzere sahte 1800 TL ele geçirildi. Yakalanan iki kişi gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi.

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