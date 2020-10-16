YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çarşamba’da servis sürücülerine seminer

Çarşamba’da servis sürücülerine seminer

SAMSUN HABERLERİ  | 16.10.2020 15:15 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis sürücülerine Halk Eğitim Merkezi’nde seminer verildi.Çarşamba Şoförler Odası Başkanlığı ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Amirliği’nin organizasyonlarıyla Çarşamba ilçesinde servis taşımacılığı yapan sürücülere verilen eğitim pandemiye uygun şekilde başlarken Halk Eğitim merkezine gelen servis sürücülerinin “HES” kodu sorgulandıktan sonra salona alındı.Kaza oranlarını en aza indirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi’nde Çarşamba Şoförler Odası Başkanlığı ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Amirliği’nce servisçilere yönelik seminer düzenlendi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis sürücülerine Halk Eğitim Merkezi’nde seminer verildi.
Çarşamba Şoförler Odası Başkanlığı ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Amirliği’nin organizasyonlarıyla Çarşamba ilçesinde servis taşımacılığı yapan sürücülere verilen eğitim pandemiye uygun şekilde başlarken Halk Eğitim merkezine gelen servis sürücülerinin “HES” kodu sorgulandıktan sonra salona alındı.
Kaza oranlarını en aza indirmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi’nde Çarşamba Şoförler Odası Başkanlığı ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Amirliği’nce servisçilere yönelik seminer düzenlendi. Düzenlenen seminerin sunumunu Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Memuru Komiser Gökhan Aybak ve Trafik Büro Amiri Sadık Koç birlikte gerçekleştirdi.
Yaklaşık 50 servis sürücüsünün yer aldığı toplantıda, sürücülere özellikle hız yapmama ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Seminer hakkında konuşan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitmeni Sadık Koç, düzenli olarak denetimlerin yapıldığını ve denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Kurallara uyulduğu zaman cezada, maddi kaybınız da olmaz. İstenmeyen kazalar meydana gelmez, canlar yanmaz. Bunları dikkate alacağınıza inanıyorum. Taşımacılık yapan her kim olursa can taşıdığını bilmeli tedbirlerini ona göre almalıdır" dedi.
Seminer sunum sonrası son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü Atatürk Üniversitesi’nin
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:41
Öğle
12:25
İkindi
15:28
Akşam
18:00
Yatsı
19:19

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Ilkadim
Ketenci Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Atakum Belediyesi ilk ders zili öncesinde okulları dezenfekte etti
Atakum Belediyesi ilk ders zili öncesinde okulları dezenfekte etti
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kasapları ’balık sezonu’ vurdu
Kasapları ’balık sezonu’ vurdu
Bafra’da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi
Bafra’da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.