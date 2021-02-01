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Çarşambalı kadınlardan Rektör Ünal’a yöresel ürünler

01.02.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çarşamba Ev Hanımları Derneği (ÇAREVHANDER) Başkanı Saniye Şen ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında konuk etti.
Dernek Başkanı Saniye Şen, konukseverliği için Rektör Ünal’a teşekkür ederek derneğin yürüttüğü faaliyetler ile gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Şen ayrıca, üniversite ve dernek arasında yapılacak muhtemel iş birliği ve eğitimlere dair düşünce ve görüşlerini Rektör Prof. Dr. Ünal’la paylaştı.
ÇAREVHANDER’in yaptığı çalışmalar ve sürdürdüğü projelerle ciddi mesafe kat ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz Ünal, derneğin daha fazla adını duyurmasında ve projeler geliştirmesinde OMÜ olarak desteğe hazır olduklarını dile getirdi.
Ziyarette Başkan Şen; Çarşamba kültürünün önemli bir sembolü olan ve tescillenmiş 8 köşeli minyatür Çarşamba kasketini, yine yöreye ait farklı bir değeri yansıtan ve patentleşme aşamasındaki Çarşamba tipi biber tuzu ile filografi tekniğiyle dernek kurslarında üretilen Türk bayrağını Rektör Ünal’a takdim etti.
Rektör Ünal, nazik ziyaretleri için konuklarını şükranlarını sunarken ziyaret iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

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