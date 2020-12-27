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Çarşambaspor’da, Isparta Davrazspor mesaisi

SAMSUN HABERLERİ  | 27.12.2020 16:35 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Çarşambaspor, deplasmanda oynayacağı Isparta Davrazspor maçının hazırlıklarına başladı.
Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele veren Çarşambaspor, gelecek hafta çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Isparta Davrazspor ile maçının hazırlıklarına Çarşamba Şehir Stadyumu’nda yaptığı idman çalışmaları ile başladı.
İdman sonrasında değerlendirmelerde bulunan Çarşambaspor Teknik Direktörü Kenan Yelek, "İdman çalışmalarına 2 gün önce başladık. Bizim için önemli bir maç, zorlu bir deplasman olacak. Onlarda güzel oynayan takım. Aldığımız duyumlara göre hocaları istifa etmiş galiba. Onlarda bir problem oluşturacağını zannetmiyorum. Çünkü yeni gelen hocayla daha farklı oynayabilirler. Daha farklı performans sergileyebilirler. Dediğimiz gibi, bizim için her maç önemli. Bu ligde büyük veya küçük takım yok. En son oynadığımız Erbaaspor takımında bunu gördük. Bizim hedefimizde iyi bir futbol oynayıp iyi bir sonuçla dönmek. Futbolcu kardeşlerimizle birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Onlara güvenim sonsuz. Verdiğimiz görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Şuan ki göstermiş olduğu performanslarından da çok memnunum. İnşallah böyle devam ederler" dedi.

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