YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Çarşamba’ya ‘galericiler sitesi’ kurulacak

Çarşamba’ya ‘galericiler sitesi’ kurulacak

SAMSUN HABERLERİ  | 28.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurulması planlanan “galericiler sitesi” için Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına sivil toplum kuruluşu temsilcileri, galerici temsilcileri katılarakfikir alışverişinde bulundular.Çarşamba Galericiler Sitesi gündeme geldi‘Yetki belgesi’ zorunluluğu gelmesiyle birlikte Çarşamba ilçesinde hizmet veren galericilerin büyük bir sorun yaşarken, çözümü noktasında gerekli adımlar atılıyor.

Çarşamba’ya ‘galericiler sitesi’ kurulacak

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kurulması planlanan “galericiler sitesi” için Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına sivil toplum kuruluşu temsilcileri, galerici temsilcileri katılarak
fikir alışverişinde bulundular.

Çarşamba Galericiler Sitesi gündeme geldi
‘Yetki belgesi’ zorunluluğu gelmesiyle birlikte Çarşamba ilçesinde hizmet veren galericilerin büyük bir sorun yaşarken, çözümü noktasında gerekli adımlar atılıyor. Galeri hizmeti sunan işyerlerinin bulunduğu binanın üstünde konut olmaması zorunluluğu aranması nedeniyle ilçedeki galericiler ‘yetki belgesi’ alamazken, sorunun çözülmesi için Çarşamba’ya galericiler sitesi yapılması gündeme geldi.

Sorunun çözümü için çalışmalara başlanıyor
Galericilerin taleplerinin ardından Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Şoförler Odası Başkanı Musa Bala, Çarşamba Oto Galericiler Dernek Başkanı Ercan Sağlam ve oda başkanları katılım sağladığı toplantıda ilçeye belirlenecek bir alanda Galericiler Sitesi oluşturulması için bir araya gelinerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Yapılan değerlendirme toplantısının ardından Çarşamba ilçesine yakın zamanda galericiler sitesinin yapımının başlaması planlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
Gülsan Holding ihracatta da iki şirketiyle devler liginde
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
İmam Hatipli kızlar TEKNOFEST’te Türkiye birincisi
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Korona virüs tedbirlerine rağmen kaçak kumara 43 bin lira ceza
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Başkan Günel, “ Kuşadası’nda yol sorun olmaktan çıkacak “
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
Erzincan Barosu, Adli Yardım ve Kadın Hakları Merkezi ile vatandaşa destek veriyor
40 yıllık hayal gerçek oluyor
40 yıllık hayal gerçek oluyor

Samsun Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
12:30
İkindi
15:50
Akşam
18:29
Yatsı
19:49

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Çevre Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Ilkadim
İstiklal Eczanesi
Ilkadim
Tüfekçi Eczanesi
Atakum
Vitamin Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.