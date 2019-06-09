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Çarşı iznindeki asker kurtardı! Korku dolu dakikalar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 09.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda denize düşen genç kadını, çarşı iznindeki asker kurtardı. İskeleye çıkarılan genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarşı iznindeki asker kurtardı! Korku dolu dakikalar

Olay dün saat 12:00'de yaşandı. Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nda askerlik yapan Onbaşı Fırat Kapağan çarşı izinine çıkıp geldiği Karaköy Sahili'nde arkadaşlarıyla gezmeye başladı. Bu sırada denize düşen genç kadını gören Fırat Kapağan denize atladı. Fırat Kapağan, anında müdahalesiyle açığa doğru sürüklenen ve boğulmak üzere olan kadını kurtardı.

Daha sonra denize atlayan 14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü Kürdi'nin yardımıyla da genç kadın denizden çıkarıldı. Kısa süre baygınlık geçiren 19 yaşındaki kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Adının Yağmur olduğu söyleyen kadın, kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

"ÜSTÜMÜ BİLE ÇIKARMADAN ATLADIM"

Denize atlayıp kadını kurtaran Fırat Kapağan, "Ben arkadaşlarımla oturuyordum. Sohbet ediyorduk, kız da orada oturuyordu bir baktım kız denize düşmüş boğuluyordu. Ben de üstümü bile çıkarmadan atladım, kızı biraz kenara getirdim. Daha sonra yardım için atlayıp gelen arkadaşla beraber çıkardık" dedi. 14 yaşındaki Suriyeli, Hüsnü Kürdi "Biz burada yüzüyorduk kız atladı. Önce bir kişi kurtarmak için atladı sonra ben de atladım, kurtardık iskeleye çıkardık" diye konuştu.

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beyoğlu istanbul ambulans

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