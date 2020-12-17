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Çarşıbaşı Caddesi’nde yol çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.12.2020 13:42 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak birçok köye ulaşımı sağlayan yolda, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 km’lik 3 şeritli yol için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak birçok köye ulaşımı sağlayan yolda, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 km’lik 3 şeritli yol için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Altyapıda yenilemelerin yapıldığı, trafiğin yoğun ve ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde 2 çarpı 2 açık yağmursuyu kanal temel betonu döküldü. Yol kenarına bordür vetaş duvar yapımı çalışmaları yapılıyor. Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde yol iyileştirmesi ve düzenlenmesi terasman çalışmaları, yolun temelini oluşturan plent mix temel ve asfalt serimi çalışmaları yapılıyor.
Üç ayrı noktada çalışmaların sürdürüldüğü Çarşıbaşı Caddesi’nde, civardaki köylere ulaşımı daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde sağlayacak üst yapı çalışmalarıyla 4.5 kilometrelik yola 90 bin ton asfalt serimi yapılacak. 4.5 kilometrelik 10,5 metre genişliğinde yol, 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak.

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