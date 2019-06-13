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CAS, Mino Raiola'ya verilen 3 aylık cezayı askıya aldı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.06.2019 09:58 | Son Güncelleme

Dünya genelinde faaliyetlerine FIFA tarafından 3 ay engel konulan İtalyan menajer Mino Raiola'nın cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından askıya alındı.

CAS, Mino Raiola'ya verilen 3 aylık cezayı askıya aldı

Mino Raiola hakkındaki kesin karar temmuz ayının başında açıklanacak. Menajer Mino Raiola, açıklanacak kesin karara kadar İtalya dışındaki transfer çalışmalarına devam edebilecek.

Riola'ya İtalya Futbol Federasyonu tarafından 3 ay faaliyetten men cezası verilmiş, bu ceza FIFA Disiplin Komitesince uluslararası ölçeğe taşınmıştı.

Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma, Konstantinos Manolas, Blaise Matuidi, Henrikh Mkhitaryan, Mario Balotelli ve Moise Kean gibi yıldız oyuncuları temsil eden Mino Raiola'nın cezası, İngiltere Premier Lig'de yaz transfer sezonunun kapanmasının ardından sona erecekti.

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Mino Raiola cas

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