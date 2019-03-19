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CAS, PSG'in itirazını kabul etti

FRANSA HABERLERİ  | 19.03.2019 22:35 | Son Güncelleme

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, UEFA'nın finansal fair play soruşturmasını yeniden açma kararına itiraz eden Paris Saint-Germain'i haklı buldu.

CAS, PSG'in itirazını kabul etti

CAS'tan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun (CFCB), soruşturmanın yeniden açılmasına ilişkin verdiği karara PSG'nin yaptığı itiraz başvurusunun incelenerek kabul edildiği belirtildi.

UEFA, FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle PSG hakkında açtığı soruşturmayı 13 Haziran 2018'de sona erdirmesine rağmen 22 Haziran 2018'de soruşturmanın yeniden açılmasına yönelik talepte bulunmuş ve 19 Eylül 2018'de bu kararı uygulamıştı.

PSG ise itirazını, söz konusu soruşturmanın yeniden açılmasının zaman aşımına tabi tutulması gerekliliği yönünde yapmıştı.

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