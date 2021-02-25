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CAS'tan Galatasaray kararı: 500 bin euro ödenecek

25.02.2021 17:43 | Son Güncelleme:
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CAS'tan Galatasaray kararı: 500 bin euro ödenecek

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Nordin Amrabat transferindeki anlaşmanın tamamiyle yerine getirilmediği gerekçesiyle Malaga'nın Galatasaray'a 500 bin euro ödemesi yönünde karar verdi.

Malaga Başkanı Jose Maria Munoz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'ın Galatasaray'a 500 bin euro ödemeleri yönünde karar verdiğini açıkladı.

Nordin Amrabat'ın 2013-14 sezonunda yapılan transferinde yapılan anlaşmada yer alan "hazırlık maçı düzenlenecek" maddesine uyulmadığı gerekçesiyle böyle bir karar çıktığı belirtildi.

Jose Maria Munoz yaptığı açıklamada, "48 saat önce Amrabat problemi nedeniyle 500 bin euro ödememiz gerektiği belirtildi. Malaga'nın Galatasaray ile bir maç yapması gerekiyordu ve bu maç yapılmamış. Yaklaşık 15 kere talep olmuş ancak gerçekleşmemiş." dedi.

AMRABAT'IN BONSERVİS BEDELİ

Galatasaray, 2015 yılında Nordin Amrabat'ı 3,5 mlyon euro bonservis bedeli ve İstanbul'da bir hazırlık maçı oynanması karşılığında Malaga'ya göndermişti.

Malaga'da 6 ay oynayan Faslı oyuncu, ardından 8,4 milyon euro bonservis bedeliyle Watford'a transfer olmuştu.

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Ceza Galatasaray Futbol Kulübü
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