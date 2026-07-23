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Casemiro'dan dev imza! Lionel Messi ile takım arkadaşı oldu

Manchester United ile yollarını ayıran Brezilyalı yıldız Casemiro, kariyerini ABD'de sürdürecek. 34 yaşındaki tecrübeli orta saha, Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami ile resmi sözleşme imzaladı.

Casemiro'dan dev imza! Lionel Messi ile takım arkadaşı oldu
Emre Şen

Dünya futbolunun iki efsane ismi, yıllar süren saha içi rekabetin ardından bu kez aynı çatı altında buluştu. Real Madrid formasıyla uzun yıllar boyunca Barcelona'da oynayan Lionel Messi'ye karşı ezeli bir mücadele veren Brezilyalı yıldız Casemiro, Arjantinli süperstar ile takım arkadaşı oldu.

TRANSFER RESMEN DUYURULDU

Casemiro dan dev imza! Lionel Messi ile takım arkadaşı oldu 1

Manchester United'dan ayrılan 34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyerinin yeni döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. MLS temsilcisi Inter Miami, dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağladığını yaptığı resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

2027 YILINA KADAR İMZA ATILDI

Casemiro dan dev imza! Lionel Messi ile takım arkadaşı oldu 2

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, tecrübeli futbolcu ile 2027 yılının sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşme detaylarında ayrıca tarafların anlaşması halinde kontratın Haziran 2029'a kadar uzatılmasını sağlayan bir opsiyon maddesinin de yer aldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Inter Miami messi
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