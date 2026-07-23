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Fenerbahçe'de golü atmasına rağmen Talisca şoku!

Fenerbahçe'de sergilediği skorer performansa rağmen Anderson Talisca'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. 32 yaşındaki Sambacı, yüksek maaşı ve yabancı kontenjanı nedeniyle yönetimin ayrılığına sıcak bakabileceği isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de golü atmasına rağmen Talisca şoku!
Emre Şen
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sarı-lacivertli ekipte saha içindeki etkili oyunu ve attığı kritik gollerle dikkat çeken Anderson Talisca hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın skora katkısına rağmen, Fenerbahçe yönetimi yeni sezon kadro planlaması ve finansal parametreler doğrultusunda tecrübeli oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye açık.

BREZİLYA VE İNGİLTERE'DEN YAKIN TAKİP

32 yaşındaki hücum oyuncusu için transfer piyasası da oldukça hareketli. Ülkesi Brezilya'dan Gremio ve Corinthians'ın yanı sıra, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin de tecrübeli yıldızın durumunu yakından takip ettiği biliniyor.

MÂLİ YÜK VE KONTENJAN FAKTÖRÜ

Sarı-lacivertli yönetimin ayrılık fikrine yakın durmasının arkasında iki temel neden bulunuyor: Yeni sezonda yabancı oyuncu kontenjanında yer açma hedefi ve oyuncunun yıllık yaklaşık 10 milyon Euro'yu bulan yüksek maliyeti. Yönetim, bu bütçeyi daha verimli kullanmak adına uygun şartların oluşması halinde transfere onay vermeyi planlıyor.

KADERİNİ SAHADAKİ PERFORMANS BELİRLEYECEK

Yönetim kanadında ayrılık ihtimali masada dursa da Talisca'nın sahadaki performansı teknik heyet için onu vazgeçilmez kılmaya devam ediyor. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'deki geleceği, sezonun geri kalanında sergileyeceği grafik ve transfer döneminde kulübe ulaşacak resmi teklifler doğrultusunda netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe talisca
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