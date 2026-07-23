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Galatasaray'dan yılın bombası! Bruno Fernandes'in menajeriyle görüşüldü, yıldızdan yeşil ışık

Yeni sezonda on numara pozisyonuna dünya çapında bir isim getirmeyi planlayan Galatasaray, Manchester United'ın Portekizli süperstarı Bruno Fernandes için somut adımlar atmaya başladı. Sarı-kırmızılıların oyuncunun menajeriyle masaya oturduğu ve tecrübeli yıldızın transfere sıcak baktığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan yılın bombası! Bruno Fernandes'in menajeriyle görüşüldü, yıldızdan yeşil ışık
Emre Şen

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefine ulaşacak iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transfer dönemine damga vuracak dev bir operasyon için gaza bastı. Sarı-kırmızılı yönetim, yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Manchester United'ın Portekizli maestro'su Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak adına temaslarını sıklaştırdı.

MENAJERİYLE İLK ZİRVE GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray dan yılın bombası! Bruno Fernandes in menajeriyle görüşüldü, yıldızdan yeşil ışık 1

Orta saha hattına takımı yönetecek üst düzey bir lider arayan Galatasaray idarecileri, transfer sürecindeki en kritik adımlardan birini attı. Kulüp yetkililerinin, yıldız futbolcunun menajeriyle resmi bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan bu kritik zirvede, transferin mali şartları, kulübün projesi ve oyuncunun olası sözleşme beklentileri üzerine ilk değerlendirmelerin masaya yatırıldığı öğrenildi.

GALATASARAY İHTİMALİNE SICAK BAKIYOR

Galatasaray dan yılın bombası! Bruno Fernandes in menajeriyle görüşüldü, yıldızdan yeşil ışık 2

Gerçekleştirilen görüşmeden sarı-kırmızılı camiayı heyecanlandıracak olumlu bir sonuç çıktı. Kariyerinin yeni döneminde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olan Bruno Fernandes'in, Galatasaray'ın sunduğu vizyona ilgi duyduğu ve sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Portekizli süperstardan gelen bu sürpriz yeşil ışık sonrası, yönetimin ilerleyen günlerde süreci daha da hızlandırması ve kulübü Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bruno Fernandes galatasaray
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