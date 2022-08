Casper’ın yeni telefonu VIA E30 Plus satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Casper'ın yeni telefonu VIA E30 Plus tüketicilerin kullanımına sunuldu.

Şirket açıklamasına göre, her an her yerde kullanıcıların ellerinde olan akıllı telefonlardan beklentiler son yıllarda trend ihtiyaçlara yönelik değişim gösteriyor. Tüketiciler geniş ekrandan üstün teknolojiye sahip kameraya, güçlü bataryadan yüksek kapasiteli dahili belleklere kadar daha güçlü telefonlara ihtiyaç duyuyor.

Tüm ihtiyaçlarını da uygun bir fiyatla ve kaliteli donanımla elde etmek isteyen tüketicilerin isteklerine Türkiye'nin teknoloji markası Casper yanıt veriyor.

Android 11 sürümünün yer aldığı Casper'ın yeni telefonu VIA E30 Plus, tüketicilere geniş açılı gerçek fotoğrafların çekilmesine, MediaTek Helio G35 işlemci ile maksimum güce ulaşılmasına ve 5.000 mAh'lik güçlü bataryasıyla da uzun pil ömrüne olanak tanıyor. Ayrıca kullanıcıların daha sonra alacağı Android 12 güncellemesiyle birlikte en güncel ve hızlı yazılım kullanımı da devam edecek.

Yüksek teknolojiye sahip kameraların bulunduğu telefonlar kullanıcıların ilk tercihi olabiliyor. 16MP ana kamerasını destekleyici 5MP ek kamera ile 115 derecelik geniş açılı fotoğrafların çekilebildiği Casper VIA E30 Plus, 2MP Bokeh kamerası ile fotoğraflara derinlik katabiliyor, yüksek çözünürlük performansının farklı modlar ile desteklendiği 8MP'ye sahip ön kamerasıyla da beğenisi yüksek fotoğrafları kullanıcılara yaratıyor.

Üstün zekalı kamera teknolojisine de sahip VIA E30 Plus, aynı zamanda AI kamera ile 12 farklı kategoriyi bünyesinde barındırıp, fotoğraf anında en uygun kategoriyi seçerek fotoğrafı kategoriye göre optimize ediyor. Ayrıca kullanıcıların fotoğraf sanatını VIA E30 Plus ile keşfetmelerini sağlayan Casper, 12 ayrı çekim modu ile profesyonel fotoğraf dünyasına adım atmayı da kolaylaştırıyor.

- Geniş ekranda maksimum verimlilik sunuluyor

Kullanıcılar artık geniş ekranlarda videoları izlemek, oyunları oynamak istiyor. Casper, yüzde 89.8 ekran gövde oranı, HD ve 6.528” geniş ekranına sahip yeni VIA E30 Plus telefonunda kullanıcılarına geniş görüntüleme açısı deneyimini maksimum verimlilikle sunuyor.

Damla çentik ekranın bulunduğu VIA E30 Plus, tüketicilerin müzik, video ve fotoğraflarını uzun süre arşivleyebileceği 128GB ROM'a sahip geniş depolama alanını da barındırıyor. Aynı zamanda 4GB RAM sayesinde de telefonun açıldığı andan itibaren hızlı olmasını sağlayan Casper, 8 çekirdeğe sahip MediaTek Helio G35 işlemcisiyle de maksimum gücü vadediyor. Ayrıca 5000 mAh değerine ve akıllı enerji yönetimi teknolojisine sahip pili sayesinde uzun ömür ve kaliteli deneyimler de sunan VIA E30 Plus, kullanıcılara 1 şarjla 11 saat 720P video izlemeyi, 135 saat Stand By konumda telefonun kalmasını ve 45 saat 2G ile konuşma fırsatını tanıyor. Dokunmatik parmak izi ve yüz tanıma sensörleriyle de yüksek güvenlik düzeyinde kullanımların gerçekleştirildiği yeni VIA E30 Plus, Android 11 sürümüyle de kullanıcılara en güncel ayrıcalıkları sunuyorken Android 12 güncellemesi de kullanıcılara gelecek.