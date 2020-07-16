YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. CAS'ta Trabzonspor'un itirazına ilişkin duruşma yapıldı

CAS'ta Trabzonspor'un itirazına ilişkin duruşma yapıldı

TRABZON HABERLERİ  | 16.07.2020 17:59 | Son Güncelleme

On-line gerçekleştirilen ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı duruşma yaklaşık 6 saat sürdü - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin ay sonuna kadar kararını açıklaması bekleniyor

Trabzonspor Kulübünün Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin itirazının duruşması, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) on-line yapıldı.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen, bordo-mavili kulübün çalıştığı İsviçre'deki hukuk bürosunun yanı sıra Türkiye'den Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Hukuk İşleri Sorumlusu Eda Lermi Zorer'in katıldığı duruşma yaklaşık 6 saat sürdü.

Genel Müdür Sinan Zengin ile Mali İşler Direktörü Coşkun Karaoğlu da çevrim içi duruşmada konuştu.

CAS'ın bu ay sonuna kadar kararı açıklayacağı belirtildi.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, finansal yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 2020-2021 veya 2021-2022 sezonlarının birinde bordo-mavili kulübün, UEFA kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda 1 yıl men edileceğini açıklamıştı.

Bu kararın ardından da Trabzonspor Kulübü, CAS'a itiraz etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Sadece Başkan Sever’in maske takmaması dikkat çekti

Kavurucu sıcaklarda yılan uyarısı

Kavurucu sıcaklarda yılan uyarısı

Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu

Beyoğlu, Bağlar Belediyesinde görevde yükselme sınavı açan ilk belediye başkanı oldu

Büyükşehir’den üç boyutlu yaya geçidi

Büyükşehir’den üç boyutlu yaya geçidi

Su borçlarına taksitlendirme geldi

Su borçlarına taksitlendirme geldi

İki mahalleyi bağlayan yolda sathi kaplama çalışması tamamlandı

İki mahalleyi bağlayan yolda sathi kaplama çalışması tamamlandı

Trabzon Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:03
Sabah
04:56
Öğle
12:32
İkindi
16:30
Akşam
19:59
Yatsı
21:43

Trabzon Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Enis Eczanesi
Ortahisar
Eray Eczanesi
Ortahisar
Erdoğan Eczanesi
Ortahisar
Zümrüt Eczanesi
Ortahisar
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Yağmur Eczanesi
Akcaabat
Araklı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz yok"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu: "Takımımızın ligi şampiyon olarak bitireceğinden en ufak kuşkumuz yok"

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.