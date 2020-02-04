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Castillejo'nun dövmesi sosyal medyayı salladı

İTALYA HABERLERİ  | 04.02.2020 17:07 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın yıldız futbolcusu Samu Castillejo Verona maçında sakatlık yaşadı. Yerde kaldığı pozisyonda forması sıyrılan futbolcunun belindeki dövme sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Mamihlapinatapay' yazan dövme Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor.

Castillejo'nun dövmesi sosyal medyayı salladı

Milan'ın İspanyol kanat oyuncusu Castillejo'nun dövmesi sosyal medyada merak konusu oldu. Gerçek ise sonradan ortaya çıktı.

Milan'ın İspanyol kanat oyuncusu Samu Castillejo'nun belindeki dövmesinin anlamı sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Son oynanan Verona maçının 66. dakikasında Amrabat'ın müdehalesiyle yerde kalan Castillejo'nun o anlarda kameralara belindeki dövme yansıdı. Dövmede düz yazıyla yazılan 'Mamihlapinatapay' kelimesi ilk bakışta anlamlandırılamadı. İşin aslı ise daha sonradan ortaya çıktı.

Mamihlapinatapay kelimesi 'bir kelimede en çok şey anlatması' sebebiyle Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yerini almıştı. Anlamı ise şu şekilde: "Her iki kişinin de yapan kişi olmak istemediği ancak yapılmasını istediği bir işi karşısındakinin yapmasını umarak karşılıklı bakışma"

Bu kelime Güney Amerika'da Şili - Arjantin sınırı yakınlarında Tierra del Fuego yerlilerinin konuştuğu fuegyan diline ait bir sözcük. Çok az sayıda bu dili bilen kişi olduğundan tercüme edilmesi aşamasında büyük zorluk yaşandığı geçmiş dönemde dünya basınına bile konu olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya milan Samu Castillejo dövme Guinnes Rekorlar Kitabı

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