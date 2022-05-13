YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine yeniden tutuklandı

Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine yeniden tutuklandı

13.05.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine yeniden tutuklandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "casusluk" suçundan yargılandığı davada tahliyesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gürcan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Gürcan, tahliye kararının kaldırılmasına karşı savunması alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DEVA kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde "casusluk" suçundan yargılandığı davanın 11 Mayıs'taki duruşmasında yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin tahliye kararına itiraz etmiş, dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, para karşılığında "Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri", "Afrin operasyonu öncesi yaşananlar", "Türkiye'nin Libya ve Suriye'deki etkinliği", "insansız hava araçlarını ihraç etmek isteyen ülkeler", "S-400'lerin konumlandırılması" ile "PKK elebaşlarının konumlarının belirlenmesine yönelik saha çalışmaları" gibi bilgileri yabancı diplomatlara aktardığı öne sürülmüştü.

İddianamede, Gürcan'ın, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri, casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama" suçundan müebbet, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal veya askeri casusluk amacıyla zincirleme biçimde temin etme" suçundan ise 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışıCumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden 56 ülkeye kitap bağışı
Trabzonspor Teknik Direktör Avcı, hedeflerini anlattı:Trabzonspor Teknik Direktör Avcı, hedeflerini anlattı:
Malatya'dan Isparta'ya atanan Vali Baruş'tan yeni görev açıklaması:Malatya'dan Isparta'ya atanan Vali Baruş'tan yeni görev açıklaması:

Ankara Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:29
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:01
Yatsı
21:36
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Çukur'un Timsah Celil'i trans birey olmuştu! Sözleri ağlattı: "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki herkes bana bakıyor”

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.