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Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

02.02.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Karabük'te iki kişinin, çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şirinevler Mahallesi'ndeki ticaret merkezinde bir iş yerinin önüne çatıdan buz kütlesi düştü.

O sırada iş yerinin önünden geçen iki kişi, son anda buz kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.

İş yerinin güvenlik kamerası, yaşananları saniye saniye kaydetti.

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