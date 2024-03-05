Çatıdan düşmesi 35 yıldır tutmayan kalçasının iyileşmesine vesile oldu

Tunç’un çatıdan düşüp sol kalça yuvası kemiğini kırması 35 yıldır hareket kabiliyetini yitiren sağ kalça ekleminin Erzincan’da ilk kez gerçekleşen başarılı bir ameliyatla iyileşmesine vesile oldu.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği’nde oldukça nadir bir operasyon olan kalça eklemindeki kemik birleşimini çözüp protez yerleştirme ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Tedavisi Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren ve yürümek için gün sayan Ümit Tunç’un, 35 yıldır hareket kabiliyeti olmayan sağ kalçası hareket kabiliyeti kazandı.

2 yıl önce köyde çatıdan düşmesi sonucu sol kalça yuvasını kırdığını ifade eden Ümit Tunç, “Besicilikle uğraşıyorum. 2022 yılında çatıdan düştüm ve sol leğen kemiğim ve sol kalça yuvası kemiğim kırıldı. Buraya geldim. Doktor Burak beyle tanıştım. Beni ameliyat etti ve sağ kalçamda olan sorunu da tespit etti. Sol kalçam düzeldikten bir sene sonra da beni çağırdı geldim. Şimdi de sağ kalça ameliyatını yaptılar. Sağlığıma kavuştum. Hepsine minnettarım” dedi.

Doç. Dr. Nizamettin Koçkara ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Gökgöz ise, “Hastamızla ilk 2022 yılında tanışmamız oldu. Sol kalçasındaki kırık nedeniyle. Hastanemizde cerrahisini gerçekleştirmiştik. O zamandan sağ kalçasındaki hareketsizliğinden şikayetleri mevcuttu. Sol tarafı tamamen iyileştikten sonra sağ kalçasındaki sorun için kliniğimizde protez yöntemiyle hazırlıkları tamamlayıp ameliyatımızı gerçekleştirdik.” diye konuştu.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nizamettin Koçkara da, “Biz Ümit beyle 2 yıldır tanışıyoruz. Daha önce sol kalça kırığı sebebiyle ameliyatını yapmıştık. Sol kalça yuvasındaki kırığın iyileşmesi sonrası sağ kalçasındaki sorundan bize bahsetti. 35 yıl evvel kendisi geçirdiği ameliyatlar sonrasında sağ kalça kemiğinin sağ kalça yuvasına tamamen kaynadığını ve kalça kemiği ile leğen kemiğinin tek ve hareketsiz bir kemik haline geldiğini tespit ettik. Hastanın sağ kalçasında tamamen hareket kabiliyetinin ortadan kalktığını tespit ettik. 35 yıldır sağ kalça ekleminde hareket yoktu çünkü kalça kemiği tamamen leğen kemiğine kaynamıştı. Kalça eklemi bizim için vücudun en büyük eklemidir. Kalça eklemi vücuttaki diğer eklemlerle bir bütün koordinasyon içerisinde çalışır. Eğer kalça ekleminin hareketi ortadan kalkarsa bundan özellikle omurga çok etkilenir. Ve bu hastalarda çok ciddi bel ağrıları, omurga ağrıları olur. Ümit beyde de aynılarını saptadık. Ve kalça eklemindeki kemik birleşimini çözüp oraya protez ameliyatı yapıp bu parçayı hareket haline getirmek için geçen hafta bir ameliyat uyguladık ve oldukça başarılı bir sonuç aldık. Artık hastamız sağ kalçasını hareket ettirebiliyor ve kullanabiliyor. Sağlığına kavuşması için çok önemli bir adım. Bu ameliyatlar oldukça nadir yapılabilen ameliyatlar. Erzincan’da ilk kez gerçekleştirdik. Hastamız yakında yürüyebilecek” ifadelerine yer verdi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, hastanenin son yıllarda Erzincan dışında çevre il ve ilçelere de hizmet verdiğini kaydederek, “Türkiye’de çok ender Erzincan’da da ilk yapılan bir ameliyat oldu. Bu hastamız Giresun’dan geldi. Sağlık en büyük nimet. Bizler de Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak insanların sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu minvalde günde yaklaşık 4500 poliklinik hastamız var. Yaptığımız istatistiklerde bu 4500 hastamızın yaklaşık yüzde 25’i ila 30’u Erzincan dışından gelen hastalarımız. Bu bizim hastanemiz için oldukça onur ve güven verici bir istatistik. Bütün hekimlerimiz canla başla çalışıyorlar.” dedi.

